Napoli, Bob Sinclair si unisce ai tifosi azzurri e rende omaggio a Maradona: Boom di emozioni – VIDEO

Il dj Bob Sinclair, pazzo di Napoli, durante la sua performance al Club Partenopeo di Napoli, ha reso omaggio al leggendario campione Diego Armando Maradona.

Il celebre Dj e produttore francese Bob Sinclair si è fatto sentire con tutto il suo sostegno per il Napoli durante la sua performance al Club Partenopeo della stessa città campana, la sera del 25 aprile. Con il terzo scudetto della storia della squadra sempre più vicino, Bob Sinclair ha gridato “Forza Napoli” e ha omaggiato l’indimenticabile campione Diego Armando Maradona indossando una sua maglia.

Il tutto è stato documentato in un video postato sui social da Lorenzo Crea. La vicinanza del noto artista al calcio partenopeo ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi azzurri, che non hanno mancato di condividere il momento sui social network.

Bob Sinclair, con la sua dichiarazione di sostegno, si unisce a una lunga lista di personaggi internazionali che hanno espresso la loro ammirazione per il Napoli e per la sua appassionata tifoseria.

Ecco il video del noto DJ con l’omaggio a Diego Armando Maradona.

Il rapporto tra Bob Sinclair e Napoli è sempre stato molto forte e profondo, tanto che il famoso DJ francese ha dichiarato più volte di avere una grande passione non solo per la squadra di calcio ma soprattutto per la città partenopea. In molti dei suoi concerti e in alcune delle sue canzoni, infatti, Sinclair ha dimostrato di avere un forte attaccamento per Napoli e per la sua cultura.

Bob Sinclair e Napoli

Uno dei momenti più significativi del rapporto tra Bob Sinclair e la città Napoli è stato sicuramente il suo concerto al Neapolis Festival nel 2011. In quell’occasione, Sinclair ha fatto ballare migliaia di persone sulla spiaggia di Licola, regalando una notte indimenticabile ai suoi fan napoletani. Il DJ francese ha suonato i suoi successi più famosi, come “Love Generation” e “World, Hold On”, ma ha anche mixato alcune canzoni tipiche della tradizione partenopea, dimostrando la sua profonda conoscenza e il rispetto per la cultura locale.

Ma il rapporto tra Bob Sinclair e Napoli non si limita solo alla musica. Infatti, il DJ francese ha anche dimostrato di avere una grande passione per la cucina napoletana, spesso postando sui suoi profili social foto di piatti tipici come la pizza, la pasta e le sfogliatelle. Inoltre, Sinclair ha anche partecipato a diverse iniziative culturali e sociali a Napoli, dimostrando di avere un vero e proprio legame con la città.

Inoltre, Bob Sinclair ha anche collaborato con alcuni artisti napoletani, come il musicista Peppe Servillo, fondatore della band napoletana Avion Travel. Insieme hanno creato alcune canzoni che hanno riscosso un grande successo, come “Love Generation – Napoli Version” e “Far l’Amore – Raffaella Carrà Tribute”.

Il rapporto tra Bob Sinclair e Napoli è stato sempre molto forte e intenso, dimostrando la passione del DJ francese per la città partenopea e per la sua cultura. Grazie alla sua musica e alle sue iniziative, Sinclair ha contribuito a creare un legame tra la Francia e Napoli, dimostrando che la musica può unire le persone e le culture in maniera universale.