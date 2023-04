Napoli-Salernitana: slitta di 24 ore la decisione sulla data del derby campano

Tifosi del Napoli in attesa della decisione del Casms sulla data del match con la Salernitana, valido per la 32esima giornata di campionato.

La decisione sulla possibile posticipazione del derby campano tra Napoli e Salernitana è stata rimandata di 24 ore. La notizia ha fatto sobbalzare i tifosi partenopei che aspettano con trepidazione di festeggiare e dare adito alla grande festa per il terzo scudetto della storia partenopea.

Secondo quanto riferito da Repubblica online, l’Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Viminale ha rimandato la questione al Casms, che si riunirà domani mattina. Solo nella giornata di domani si saprà se la gara valida per la 32esima giornata del campionato di Serie A 2022-2023 si giocherà sabato 29 aprile come previsto, o se subirà un cambio di data.

Al momento, non vi è alcuna certezza sulla data del match, ma tutti i tifosi partenopei sperano che la gara si possa giocare domenica, in contemporanea o dopo la sfida tra Inter e Lazio in programma il 30 aprile alle ore 12.30.