Kvaratskhelia: “Essere accostato al nome di Maradona è stato un sogno che si è avverato. Certe volte c’è fin troppo peso sulle mie spalle, ma posso farcela.”

Khvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli, parla della sua carriera e della sfida di diventare un campione partendo dalla Georgia.

L’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, è stato intervistato dalla UEFA come protagonista di questa stagione di Champions League. In particolare, ha parlato della sua esperienza nel club partenopeo e del confronto con il grande calciatore argentino Diego Armando Maradona, una vera e propria icona della città di Napoli.

“Essere accostato al nome di Maradona è stato un sogno che si è avverato – ha dichiarato Kvaratskhelia – qui è considerato come un re e c’è un culto intorno alla sua figura. All’inizio non riuscivo a crederci, ma ora mi ci sto abituando e devo dire che è meraviglioso essere accostato ad un calciatore della sua grandezza”.

Il giovane attaccante georgiano ha poi parlato della sua carriera e della sfida che ha dovuto affrontare per raggiungere il calcio professionistico, partendo da una piccola nazione come la Georgia: “È stata un’impresa difficile, ma ho sempre creduto nel mio sogno e nell’ambizione di diventare un calciatore professionista. L’esperienza alla Dinamo Batumi mi ha ridato la voglia e l’energia di continuare a lottare per la mia carriera”.

Kvaratskhelia ha poi sottolineato l’importanza e la responsabilità di giocare nel Napoli, una città che vive per il calcio e che ha una grande tradizione calcistica: “Giocare in uno dei migliori campionati del mondo è una grande opportunità e sono grato di farne parte. La pressione e la responsabilità sono enormi, ma quando scendo in campo la concentrazione prende il sopravvento e mi concentro solo sul gioco“.

Infine, l’attaccante ha espresso la sua opinione sul livello tecnico del campionato italiano e dei suoi avversari: “Ci sono grandi differenze rispetto al calcio giocato in Georgia, ma mi sono adattato velocemente e sto cercando di migliorare sempre di più. Qui i calciatori sono estremamente dotati dal punto di vista tecnico ed eccellono in ogni aspetto del gioco“.