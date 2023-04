Post della UEFA su Leao, Paolo Del Genio: “Abbiamo avuto sempre ragione”

Paolo Del Genio commenta il post della UEFA su Leao. Il giornalista ha risposto al massimo organismo internazionale che ha esaltato il fallo del portoghese su Lozano.

L’episodio del fallo di Leao sull’attaccante del Napoli Lozano ha fatto molto discutere nel mondo del calcio. Nonostante l’entrata scomposta di Leao non sia stata sanzionata dall‘arbitro e dal var con un calcio di rigore, i moviolisti e gli esperti concordano sul fatto che il rigore sarebbe stato sacrosanto per il Napoli.

Tuttavia, la situazione è diventata ancora più incandescente nelle ultime ore, quando l‘UEFA ha pubblicato sui suoi canali social una foto del fallo di Leao su Lozano accompagnata dalla descrizione “Rafael Leao: magistrale in attacco e in difesa”. Questa mossa ha scatenato la reazione negativa dei tifosi di tutto il continente e il post è stato rapidamente rimosso.

DEL GENIO COMMENTA IL POST DELLA UEFA SU LEAO

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato la situazione sui propri canali social, affermando che i complimenti dell’UEFA a Leao per il fallo da rigore su Lozano parlano da soli e che non c’è bisogno di ulteriori commenti.

“I complimenti dell’UEFA a Leao per il fallo da rigore su Lozano, spiegano tutto. Inutile commentare. Abbiamo avuto sempre ragione”.

Il post dell’UEFA è stato una caduta di stile enorme per l’organismo calcistico internazionale, che sta alimentando sospetti e rabbia tra i tifosi.

Il Napoli ha molte ragioni per recriminare sulle decisioni degli arbitri durante le due partite contro il Milan, a partire dalla bandierina rotta da Leao e finendo con il clamoroso rigore non concesso proprio per il fallo del portoghese su Lozano.

Sembra quasi che ci sia stato un interesse nel far disputare la semifinale tra le due squadre di Milano. Questo sospetto aumenterà solo l’insoddisfazione dei tifosi e la pressione sul mondo del calcio per garantire maggiore trasparenza e giustizia nella gestione delle partite.