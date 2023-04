Sentenza Juve, Di Caro: "Ci sarà una penalizzazione. Un po' se l'è cercata, Agnelli era il braccio destro di Ceferin..."

Le dichiarazioni del giornalista Andrea Di Caro su possibili sanzioni in merito al ricorso che vede per protagonista la Juventus e la partecipazione alla Champions League, il ruolo di Agnelli e la questione Superlega.

La Juventus dovrà fare i conti con una penalizzazione, questo è quanto afferma Andrea Di Caro durante un’intervista a Tutti Convocati. Secondo il giornalista, non ci sono stati sconti per i massimi dirigenti che avevano potere di firma per lealtà sportiva e se la sanzione diventerà afflittiva, la Juventus rischia di essere tenuta fuori dalla Champions League.

“La Juventus una penalizzazione la andrà a prendere. Non c’è stato nessuno sconto per i massimi dirigenti che avevano potere di firma per lealtà sportiva. Se la sanzione diventa afflittiva è facile pensare che la Juventus sarà tenuta fuori dalla Champions”.

In caso di vittoria dell’Europa League, si aprirebbe una partita con l’UEFA per la partecipazione alla Champions League e molto dipenderà dalla posizione del club bianconero sul discorso Superlega.

“Se la #Juventus vincerà l’#EuropaLeague poi si aprirà una partita con la #UEFA e c’è da capire cosa deciderà il massimo organismo europeo sulla partecipazione alla Champions. Molto dipenderà, per me, dalla posizione del club bianconero sul discorso #Superlega”.

Secondo Di Caro, la Juventus ha in parte contribuito al dissidio in atto, con Agnelli che era il presidente dell’ECA e il braccio destro di Ceferin. Qualcosa è sicuramente successo e ci sono degli aspetti poco chiari, tanto che la stessa Corte ha rimandato il caso per avere motivazioni migliori.

“Un po’ la #Juventus se l’è anche cercato il dissidio. #Agnelli era presidente ECA e il braccio destro di #Ceferin. Qualcosa è sicuramente successo, così come è vero ci sono degli aspetti poco chiari, la stessa Corte rimanda perchè vuole motivazioni migliori”.

🎙️@AndreaDiCaro1: "La #Juventus una penalizzazione la andrà a prendere. Non c'è stato nessuno sconto per i massimi dirigenti che avevano potere di firma per lealtà sportiva. Se la sanzione diventa afflittiva è facile pensare che la #Juventus sarà tenuta fuori dalla Champions" — Tutti Convocati (@tutticonvocati) April 21, 2023