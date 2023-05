Ordine duro: “Pioli che si attacca all’arbitro una vergogna. Leao? Avrebbero perso lo stesso”

Parole durissime da parte di Franco Ordine che, in un’intervista a Tutti Convocati, si è soffermato sulla semifinale tra Milan e Inter.

Nell’ambito della sconfitta subita ieri sera dal Milan contro l’Inter nella semifinale di Champions League, il giornalista sportivo Franco Ordine ha espresso parole durissime nei confronti della squadra di Pioli durante un’intervista a Tutti Convocati.

Secondo Ordine, se si trovasse nella situazione del Milan, opterebbe per schierare la formazione di riserva nella gara di ritorno contro l’Inter, conservando i titolari per gli impegni contro Spezia e Sampdoria in campionato. Inoltre,

Il giornalista ha poi criticato l’atteggiamento di Pioli nei confronti dell’arbitro, affermando di non aver gradito tale comportamento, ma sottolineando come la sconfitta debba rappresentare un’occasione di apprendimento per la dirigenza del Milan.

“Fossi nel Milan, giocherei la gara di ritorno con l’Inter con le riserve e terrei i titolari per Spezia-Milan e Milan-Sampdoria di campionato. Pioli non avrebbe dovuto attaccarsi all’arbitro, non mi è piaciuto. La sconfitta dev’essere una lezione per la proprietà Milan: non è scontato che l’unico parametro di scelta debba essere l’età giovane. Il mix tra vecchi e giovani resta la formula magica”.

MILAN-INTER, E SE CI FOSSE STATO LEAO? IL PENSIERO DI ORDINE

Il Milan, ieri più che mai, avrebbe avuto bisogno delle giocate individuali dei suoi attaccanti per mettere in difficoltà la difesa dell’Inter. È inevitabile pensare all’assenza per infortunio di Rafael Leao: in una serata in cui Theo Hernandez è stato inesistente, forse anche perché privo del compagno portoghese, la fascia sinistra del Milan ha perso tutta la sua pericolosità. Almeno fino all’ingresso di Origi.

Il fatto che Leao sia un elemento fondamentale per questo Milan non è stato scoperto nel derby di Champions. Nelle due partite che i rossoneri hanno sostenuto senza Leao, ovvero contro il Napoli a San Siro e contro la Fiorentina, il Milan ha perso. Ma anche quando Leao è partito dalla panchina, la squadra di Pioli ha sempre avuto difficoltà: se Leao non è presente o non è al meglio, il Milan vacilla.

Cosa ne pensa Franco Ordine di questa assenza? Il MIlan avrebbe perso lo stesso con Leao in campo?

“Il Milan avrebbe perso anche con Leao in campo. L’attrezzatura della panchina è ben diversa rispetto all’Inter: fate un paragone tra i cambi a disposizione di Inzaghi e quelli di Pioli. Ciò chiama alle responsabilità anche sul mercato estivo”.

Il giornalista ha messo in luce le differenze tra le risorse disponibili sulla panchina dell’Inter rispetto a quella del Milan, invitando a fare un confronto tra le possibilità di cambi a disposizione di Inzaghi e Pioli. Questo chiama anche alla responsabilità per quanto riguarda il mercato estivo.