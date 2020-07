Pezzella vuole il Napoli. Il difensore della fiorentina sogna di vestire la maglia azzurra ma come spiega l’entourage la trattativa è complicata.

German Pezzella, sogna il Napoli, il difensore della Fiorentina, da buon argentino sogna di giocare nella squadra di Maradona. Gli azzurri hanno sondato il terreno con la fiorentina anche grazie all’ottimo rapporto tra il procuratore di Pezzella, Martin Guastadisegno, e il Ds del Napoli, Cristiano Giuntoli.

PEZZELLA AL NAPOLI

Secondo quanto riferisce il portale gonfialarete.com :”Pezzella vorrebbe fortemente vestire la maglia del Napoli, fosse per lui, si trasferirebbe all’ombra del Vesuvio il prima possibile. Le cifre non sarebbero un problema, da parte del difensore argentino c’è un ‘sì’ totale al Napoli.

Pezzella però, come trapela anche dal suo entourage, non si illude più di tanto e il motivo è molto semplice: da quello che è venuto fuori dagli ultimi contatti infatti, la sensazione che Pezzella e le persone accanto a lui hanno, è che Gabriel del Lille sia molto più avanti rispetto a lui per raccogliere la pesante eredità di Koulibaly.

Il Napoli in pratica, ha fatto capire a Pezzella che al momento rappresenta un piano B. Molto dipenderà dal discorso extracomunitario, che permetterebbe o meno di andare sul centrale brasiliano, considerando che uno slot verrà occupato da Osimhen. Il discorso gira allora attorno all’esterno d’attacco: se arrivasse un “comunitario” come Boga, Under o Bernardeschi, allora il Napoli investirebbe su Gabriel, come erede di Koulibaly”.

GABRIEL PRIMO NOME PER LA DIFESA

Sul possibile passaggio di German Pezzella al Napoli, si è espresso anche l’esperto di calciomercato delle reti Sky, Gianluca Di Marzio: ” In caso di addio a fine campionato di Kalidou Koulibaly, il Napoli punterebbe German Pezzella. Gli azzurri già nello scorso mese di febbraio avevano avviato i contatti con il capitano della Fiorentina, trovando la disponibilità del calciatore.

L’obbiettivo numero uno per la difesa del Napoli resta sempre Gabriel Magalhaes del Lille, club con il quale il Napoli sta già trattando per Victor Osimhen. Il nome di Pezzella in questo momento è seguito però sempre con grande interesse da parte della società azzurra. vista l’esperienza del calciatore che ha già sulle spalle tre campionati di Serie A e visto che il suo arrivo permetterebbe al club di non occupare un altro posto tra gli extracomunitari“.