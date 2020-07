In Francia: “Il Napoli non chiude, maxi offerta dell’Inter per Osimhen”

Arrivano nuove notizie di calciomercato dalla Francia, con il Napoli che non ha ancora chiuso per Osimhen su cui c’è anche l’Inter di Marotta.

Ottanta milioni di euro, sarebbe questa l’offerta dell’Inter per soffiare Osimhen al Napoli. L’indiscrezione viene riportata dal portale le10sport.com. Lo stesso sito di informazione sportiva fa sapere che gli azzurri sono sempre vicinissimi alla chiusura, tanto che ieri si parlava di un accordo praticamente fatto. Nel calciomercato, però, fino a quando non c’è tutto scritto e firmato si può sempre avere l’azione di disturbo di qualche altra società. In questo momento la società di Aurelio De Laurentiis sta mettendo in ordine gli ultimi dettagli tra offerta al Lille e quella agli agenti per chiudere l’affare. Dopo l’incontro di Osimhen con Gattuso e De Laurentiis c’è anche l’accordo con il giocatore a cui andranno 3,5 milioni di euro a stagione per cinque anni, ora però serve accelerare la chiusura dell’affare.

Osimhen: l’Inter si inserisce nella trattativa col Napoli

Aurelio De Laurentiis sta provando a chiudere una doppia operazione con il Lille, a cui andrebbero 70/80 milioni per l’acquisto del cartellino di Osimhen e 20/25 milioni per quello del difensore Gabriel. Un affare tutt’altro che semplice, che il club azzurro sta cercando di perfezionare nel più breve tempo possibile. Fino ad ora il Lille ha escluso qualsiasi possibilità di inserire contropartite tecniche, quindi serviranno solo soldi cash.

Così tra Osimhen ed il Napoli si inserisce l’Inter, un’azione non proprio improvvisa nel club nerazzurro dato che in Francia fanno sapere che proprio Marotta era stato uno dei primi a contattare il Lille per l’attaccante nigeriano. Al momento il Napoli resta in vantaggio sulle altre pretendenti ma tirare ancora per le lunghe la trattativa permetterebbe ad altri club di inserirsi. Va ricordato che il giocatore, andato in doppia cifra al suo primo anno in Ligue 1, piace anche al Liverpool.