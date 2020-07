Indiscrezione di mercato clamorosa: Victor Osimhen rifiuta Napoli, lo rivela Football Italia portale che parla di calcio italiano in lingua inglese.

Secondo quanto rivelato da Football Italia Osimhen ha rifiutato Napoli perché vuole tentare di giocare in Premier League. Una indiscrezione clamorosa che viene ripresa da tutti i portali di calciomercato, anche quelli francesi. “Si parlava di un’operazione oramai conclusa, ma ora è tutto ribaltato” scrivono i media d’oltralpe. Il Napoli aveva parlato con Osimhen ed i suoi agenti durante una due giorni tra il capoluogo partenopeo e Capri. Prima la cena con Gattuso, poi l’incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis poi le parole di rassicurazione dell’entourage del calciatore. “Napoli è la scelta giusta, è rimasto favorevolmente impressionato dalla città” hanno detto più volte i suoi agenti. Tutto sembrava filare liscio, ma in queste ore potrebbe essere tutto ribaltato.

Football Italia su Osimhen al Napoli, il retroscena

Il Napoli era pronto ad investire una cifra che varia tra i 70 e gli 80 milioni di euro pur di acquistare Victor Osimhen, giovane attaccante nigeriano che al suo primo anno in Ligue 1 è riuscito ad andare in doppia cifra.

Secondo Footbal Italia Osimhen ha rifiutato Napoli. Il calciatore vuole tentare l’avventura in Premer League, dove ci sono molte squadre interessate tra cui il Liverpool. A quanto pare il giocatore ha deciso di interrompere le trattative anche a causa dell’insistenza dei manager che volevano portarlo al Napoli. Il giocatore si sarebbe sentito sotto pressione e quindi ha deciso di rifiutare il club partenopea. Altro fattore che ha inciso negativamente è il fatto che al giocatore non è piaciuto che il suo entourage aveva praticamente preparato tutto per il passaggio al Napoli, senza però informarlo direttamente. Non è un caso, infatti, che proprio gli agenti del calciatore avevano fatto filtrare un ampio ottimismo.