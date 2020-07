Osimhen incontra Gattuso, il tecnico spinge per l’acquisto

Victor Osimhen attaccante del Lille ha incontrato l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso, lo riporta l’edizione odierna de Il Mattino.

Gennaro Gattuso vuole Osimhen al Napoli, ecco perché ieri lo ha incontrato a cena durante la visita del calciatore nel capoluogo campano. L’incontro viene svelato da Il Mattino che offre altre spunti sulla vicenda. A quanto pare i primi contatti tra Osimhen e l’allenatore del Napoli sono avvenuti già durante il lockdown, con tre chiamate. Ieri, poi, il tecnico ha voluto incontrare quello che viene considerato il suo pupillo.

Durante la cena tra l’attaccante e l’allenatore era presente anche il procuratore Czajza, due ore in cui il calciatore ha voluto conoscere Gattuso per capire in quale dimensione si stava calando. Un fattore fondamentale quello ambientale per Osimhen che a 21 anni cerca una nuova squadra in cui integrasi, ma soprattutto in cui fare il salto di qualità senza però trovarsi a disagio.

Gattuso a cena con Osimhen, ultime notizie

Secondo quanto riferisce il quotidiano partenopeo Osimhen è affascinato da Gattuso, per questo lo ha voluto conoscere. L’attaccante nigeriano ha sentito molto parlare del tecnico del Napoli in questi mesi in cui la società ha cominciato a chiedere informazioni su di lui. L’incontro potrebbe risultare fondamentale ai fini della trattativa.

Osimhen e Gattuso si sono parlati e conosciuti per la prima volta da vicino, dopo i colloqui telefonici. Non è la prima volta che l’allenatore azzurro media in trattative di mercato, era accaduto anche con i rinnovi di Dries Mertens e quello di Josè Callejon. Entrambe le trattative (anche se con scadenze diverse ndr) sono ante a buon fine, segnale che Gattuso sta dimostrando di essere un ottimo allenatore ma anche un uomo capace di gestire le trattative. Il suo carisma può essere incisivo anche sul calciomercato, il Napoli ora ha un’arma in più.