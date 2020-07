De Laurentiis Offerto contratto ad Osimhen, oggi l’incontro. Ecco le cifre

Ci sarà oggi l’incontro ufficiale tra Aurelio De Laurentiis presidente della SSCN e l’entourage di Victor Osimhen, lo rivela Gazzetta dello Sport.

Contratto, cifre e bonus per l’acquisto di Victor Osimhen di questo si parlerà durante l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e gli agenti del calciatore arrivati in Italia con l’attaccante nigeriano. A focalizzare l’attenzione sull’argomento è Gazzetta dello Sport:

Oggi il programma di Osimhen prevede anche la possibilità di una visita a Capri, dove dovrebbe incontrare il presidente Aurelio De Laurentiis già da ieri nell’isola. Questi incontri serviranno per convincere il giocatore della bontà della scelta. Perché il Napoli l’intera operazione l’ha già programmata, stanziando 50 milioni per il cartellino (il Lilla ne chiede 60, nell’accordo potrebbe rientrare Ounas) e proponendo al giocatore un quinquennale da 2,5 milioni di euro netti (più 500 mila di bonus). I procuratori sembrano ben disposti sull’offerta, dunque non sembra ci siano i rischi di un anno fa, quando dopo la visita a Dimaro degli agenti di Pépé gli stessi “dirottarono” l’attaccante ivoriano all’Arsenal, nonostante Napoli e Lilla fossero già d’accordo. Ora c’è solo da anticipare le mosse del Liverpool che voleva convincere il fenomeno nigeriano – campione del Mondo Under 17 nel 2015 – a essere il primo cambio del tridente di Klopp. Gli agenti sembrano invece convinti che Napoli sia lo step giusto per Victor, per spiccare l’ultimo salto di qualità.