Napoli, vicino il colpo Under: intesa totale col calcitore turco

Ultime notizie di calciomercato per il Napoli pronto a piazzare anche il colpo Cengiz Under, trovato l’accordo con il calciatore turco.

Si è acceso con una fiammata incredibile il calciomercato del Napoli che prova piazzare il colpo Under mentre tratta Osimhen. La SSCN, secondo quanto riferisce l’edizione romana di Repubblica, ha trovato l’accordo economico con l’attaccante turco. Il Napoli offre ad Under 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi ed un contratto per quattro anni. Al momento manca l’intesa con la Roma che offre una valutazione del calciatore di 30 milioni di euro. La società di Aurelio De Laurentiis, che oggi incontra Osimhen ed i suoi agenti, non è intenzionata ad assecondare le richieste dei giallorossi, ma è pronta ad arrivare al massimo a 25 milioni di euro con bonus.

Il Napoli sa che il calciatore è praticamente in rotta di collisione con il tecnico Fonseca, che considera molto poco Under nelle turnazioni offensive. I giallorossi hanno necessità di liquidità, ma non possono calcare troppo la mano vista la volontà del calciatore. Under ha detto “si” al Napoli e sarebbe pronto al trasferimento, ma per ora restano le resistenze del club capitolino intenzionato a trovare un’altra sistemazione per il giocatore della nazionale turca.