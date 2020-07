Il Napoli su Szoboszlai, De Laurentiis sorpassa il Milan nella corsa al centrocampista ungherese. Allan verso l’Everton di Carlo Ancelotti.

NAPOLI. Secondo quanto riporta Sky sport 24, Il Napoli ha individuato nel centrocampista ungherese classe 2000, che piace tanto al Milan e Rangnick, il profilo giusto per sostituire Allan, in uscita e nel mirino dell’Everton: in settimana in programma un incontro con gli agenti. La società partenopea è entrata nella fase calda del calciomercato. Dopo Osimhen Il Napoli vuole Dominik Szoboszlai, centrocampista classe 2000 grande protagonista con la maglia del Salisburgo. Per il centrocampista, De Laurentiis è pronto a pagare la clausola di rescissione dal valore di 25 milioni di euro. Il Napoli in settimana ha in agenda un incontro con gli agenti di Szoboszlai nel quale verrà illustrato il progetto azzurro.

Un faccia a faccia per provare a bruciare la concorrenza: Szoboszlai piace anche al Milan. Boban, ex dirigente rossonero, lo scorso gennaio aveva trovato un accordo per il centrocampista ungherese, tra i pupilli di Rangnick, candidato numero uno alla panchina del Milan nella prossima stagione. Il Napoli adesso è avanti nella corsa a Szoboszlai e spera di riuscire a portare a termine l’operazione. Nelle idee del club azzurro, l’ungherese andrebbe a sostituire Allan, in uscita, che interessa molto all’Everton di Carlo Ancelotti grande estimatore del centrocampista brasiliano.