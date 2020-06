Victor Osimhen ha incontrato Gattuso. Il tecnico calabrese sta illustrando il progetto del Napoli all’attaccante nigeriano.

OSIMHEN GATTUSO. Giornata frenetica per Victor Osimhen, il calciatore nigeriano dopo essere arrivato a Napoli, ha incontrato Giuntoli e in serata si è recato a casa di Gennaro Gattuso a via Posillipo. La redazione sportiva di sky sport 24, ha rivelato alcuni particolari della giornata napoletana di Victor Osimhen:

“Osimhen ha lasciato l’Hotel Britannique di Corso Vittorio Emanuele per raggiungere l’abitazione di Gennaro Gattuso a via Posillipo. Il tecnico azzurro ha accolto il calciatore e gli ha illustrando il progetto azzurro in vista della prossima stagione agonistica.

L’allenatore calabrese stima moltissimo l’attaccante del Lille, tanto, da richiederlo con forza alla società partenopea. Oggi Cristiano Giuntoli ha anche parlato con gli agenti del bomber del Llie.

Per il Napoli è stata una giornata importante visto che è in città è arrivato Victor Osimhen. Il bomber nigeriano di proprietà del Lille, potrebbe firmare un quinquennale. Si attendono novità in merito, ma le prime sensazioni sono molto positive. C’è stato il primo contatto tra le parti dopo un lunghissimo corteggiamento.



Osimhen ha incontrato il tecnico del Napoli Gennaro Gattuso. Insieme a lui, sempre presente il suo agente con cui è sbarcato in Italia in mattinata. L’operazione Osimhen potrebbe essere una delle più importanti di sempre viste le cifre. Nell’affare dovrebbe rientrare anche Adam Ounas. Il Napoli verserebbe 35 milioni di euro nelle casse del Lille più il cartellino dell’algerino valutato oltre 23 milioni. De Laurentiis è interessato anche ad un altro calciatore del club francese, Gabriel, che potrebbe prendere il posto di Koulibaly”.