Hlozek e Szoboszlai i baby fenomeni che hanno stregato il Napoli

Hlozek e Szoboszlai sono i nomi di mercato in prospettiva per il Napoli. Giuntoli continua a lavorare sotto traccia per assicurarsi i campioni del futuro.

Il Napoli guarda a ciò verrà e lo fa pensando anche al calciomercato. Hlozek e Szoboszlai sono i due nomi che hanno stregato la dirigenza azzurra. Adam Hlozek, attaccante dello Sparta Praga compirà 18 anni solo a luglio ma è già uno di quei prospetti interessanti su cui puntare. Se ne è accordo il Napoli, secondo quanto riferisce Corriere dello Sport, che una volta che si è interessato ha trovato sulla sua strada la concorrenza di Juventus, Borussia Dortmund ed alcune squadre di Premier League. Dominik Szoboszlai è l’altro nome che intriga Cristiano Giuntoli, nato nel 2000 è stato già osservato da vicino nelle gare con il Salisburgo. E’ un centrocampista di sinistra molto duttile, con ottime referenze e che ha ampi margini di crescita vista l’età.

Mercato Napoli: c’è anche Almendra

Sul taccuino di Giuntoli sono tanti i giovani calciatori che hanno qualcosa di interessante. Il direttore sportivo del Napoli a fari spenti sonda continuamente il mercato, ben sapendo che è necessario arrivare prima degli altri per assicurarsi i fenomeni del futuro. Così non ci sono solo Hlozek e Szoboszlai ma in lista resta Agustin Almendra, venti anni tra quattro giorni. La società di Aurelio De Laurentiis da tempo ha messo gli occhi sul calciatore che nelle scorse sessioni di mercato sembrava vicinissimo a vestire la maglia azzurra. L’affare non si è mai concluso, ma l’idea di portarlo all’ombra del Vesuvio non è mai sfumata. Così come non è sfumata la voglia di prendere Kostas Tsimikas. Il ventiquattrenne esterno sinistro che gioca all’Oympiakos è stato anche un obiettivo per il mercato di gennaio, ma non ci sono state le condizioni per prenderlo. Se ne riparlerà a giugno, quando il Napoli avrà più chiaro il quadro della situazione e magari un posto in Europa.