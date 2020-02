Gazzetta – Novità in attacco con il Lecce, Gattuso mischia le carte

Napoli-Lecce in programma domenica alle 15 allo stadio San Paolo di Napoli potrebbe vedere Matteo Politano in campo da titolare.

La sfida con il Lecce è un’altra gara da vincere ad ogni costo, una di quelle semplici sulla carta ma che possono nascondere tante insidie. I tre punti sembrano a portata di mano, ma battere il Lecce non sarà semplice, lo ha ricordato anche l’ex giocatore Pasculli. Così Gennaro Gattuso non lascia nulla al campo ed in occasione della sfida del San Paolo pensa a qualche cambio. Matteo Politano può essere la novità in attacco per il Napoli. Secondo Gazzetta dello Sport il calciatore ex Inter ha molte possibilità di scendere in campo dal primo minuto, al posto di Callejon per dare a Gattuso la possibilità di giocare con i due esterni a piede invertito, proprio come piace al tecnico calabrese. Sulla sinistra sarebbe riconfermato Insigne con Milik centrale, con Mertens a sfidare il polacco.

Napoli-Lecce: formazione e indiscrezioni

Se Politano è la novità in attacco il Napoli ha anche altri assi da schierare. Gattuso ha ritrovato tanti calciatori al rientro dall’infermeria: Koulibaly e Allan su tutti. L’emergenza in difesa oramai è terminata ed il senegalese è pronto a rientrare al centro della difesa, al fianco di Manolas che in settimana è volato in Grecia per la nascita della figlia. Di Lorenzo si riprende la fascia destra, mentre a sinistra è confermato Mario Rui. Allan si giocherà un posto con Fabian Ruiz e Lobotka come mezz’ala di destra, a meno che Gattuso non voglia dare un turno di riposo a Zielinski che fino ad ora è stato uno dei titolarissimi del tecnico del Napoli. Demme in mediana è intoccabile. In porta si rinnova il duello tra Meret ed Ospina, anche se in questo momento il giovane portiere sembra in vantaggio sul colombiano.