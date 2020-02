Napoli rientrano i big: Allan, Koulibaly e Fabian Ruiz scalpitano

Il Napoli ritrova i big: Allan, Koulibaly e Fabian Ruiz sono al rientro per la sfida con il Lecce ci sarà abbondanza per Gennaro Gattuso.

L’emergenza in difesa e la penuria a centrocampo? Gennaro Gattuso spera che restino solo un lontano, lontanissimo ricordo. Il tecnico del Napoli ha risolto, almeno in parte, l’emergenza più grave quella di risultati. Poi ha continuato a lavorare, insieme con lo staff medico e tecnico, a quella degli infortuni. Maksimovic il primo a rientrare già con la Sampdoria, con il Lecce domenica ci sarà anche Koulibaly, Allan e Fabian Ruiz. I tre big del Napoli scalpitano e vogliono giocare. “Koulibaly è atteso dopo due mesi esatti nel cuore di uan difesa che ha sempre avuto bisogno di lui, della sua straripante capacità di leader” scrive Corriere dello Sport. Anche Allan potrebbe trovare un posto da titolare anche se Elmas e Lobotka non hanno sfigurato. Alla classe di Fabian Ruiz è difficile rinunciare, ma ora lo spagnolo dovrà lottare per un posto da titolare.

Big Napoli: c’è anche Mertens

Tra voci di mercato e possibili addio Allan, Fabian Ruiz e Koulibaly restano in maglia azzurra, almeno fino a giugno. A fine stagione ci sarà una rivoluzione, partita già a gennaio, ma su alcuni di questi colossi la società di Aurelio De Lauretniis continuerà a puntare. Tra i big del Napoli, c’è anche Dries Mertens, il belga dal cuore napoletano con la valigia sul letto. La foto della sua presenza a Roma, fa storcere il naso ma con un contratto in scadenza a fine stagione non deve sorprendere. I calciatori restano professionisti, ma c’è la volontà di Ciro il napoletano di continuare a vestire la maglia azzurra. Contro il Lecce proprio Mertens potrebbe avere una maglia da titolare, magari per far rifiatare uno tra Callejon e Milik e per agguantare il record di Hamsik.