Mertens a Roma ed i pranzi in città, gli indizi e le cose non dette. Una sorta di spy story di calciomercato con il belga del Napoli protagonista.

Dries Mertens non ha ancora rinnovato con la SSC Napoli, quindi ha il diritto di poter parlare con qualsiasi altra società. Il suo contratto scade a fine anno e nonostante i tentativi l’accordo con De Laurentiis non è stato ancora trovato. Il Corriere dello Sport racconta anche oggi di Mertens a Roma e dei pranzi in città, quelli che potrebbero svelare una trattativa con il futuro proprietario Friedkin.

Spunta anche una foto di Mertens a Roma che il belga ha scattato il 28 gennaio. In quella occasione col moglie Katrin ha mangiato nel ristorante ‘La Buca di Ripetta‘ in una traversa di via del Corso. Location che si trova a metà tra lo studio Tonucci che rappresenta la AS Roma e la sede della Filmauro. Il tifoso che gli ha chiesto la foto, gli ha anche domandato se fosse lì per firmare con la società giallorossa e Mertens non ha confermato, né smentito.

I pranzi a Roma di Mertens: indizi di mercato?

Mertens nella città eterna c’è stato anche il 4 febbraio, quando è stato visto in compagnia di due uomini, secondo quanto racconta il Corriere dello Sport. Il belga si trovava non distante da dove andava in scena “l’incontro tra gli emissari di Friedkin e quelli della proprietà uscente dalla Roma”. Sul tavolo resta sempre l’offerta di rinnovo del Napoli, che propone un biennale a circa 4 milioni di euro, con bonus alla firma di 5 milioni di euro. La tentazione di Mertens sarebbe quella di resta a Napoli perché in città si trova benissimo, così come con i tifosi. La Roma, però, ci prova anche se l’ingaggio alto frena anche la società giallorossa che vuole abbassare il monte ingaggi.