L’ex allenatore del Napoli, Andrea Agostinelli esalta Gattuso: “Giudicarlo solo per la motivazione è sbagliato, ha grandi idee. Può crescere tanto”.

Napoli-Lecce è alle porte e Gennaro Gattuso sa di dover dare continuità ai risultati per riuscire a recuperare i tanti punti persi ad inizio stagione, quando la squadra era affidata a Carlo Ancelotti. Proprio la presenza di Gattuso sulla panchina del Napoli, ha cambiato l’atteggiamento dei calciatori. Ne è convinto anche Andrea Agostinelli, ex tecnico del Napoli che a Radio Goal dice: “Senza nulla togliere ad Ancelotti, ma ora i giocatori del Napoli si sacrificano, corrono e sono pronti ad aiutare il compagno in difficoltà“. Ad esempio: “Fabian Ruiz non trotterella più in mezzo al campo e si vede nettamente la differenza con tutti gli altri“. Per questo “giudicare Gattuso solo come uno pieno di grinta non fa giustizia all’allenatore del Napoli” dice Agostinelli che aggiunge: “Ha grandi idee e ora deve pensare solo a crescere, nemmeno lui ha capito ancora bene tutte le potenzialità della squadra. Diamogli tempo“.

Napoli, Politano in rampa di lancio

La rincorsa all’Europa del Napoli passa anche dai nuovi acquisti. Demme e Lobotka hanno già fatto vedere buone cose, Matteo Politano è ancora tutto da scoprire. I pochi minuti giocati contro la Sampdoria non sono bastati per avere una prima impressione dell’ex calciatore dell’Inter. Secondo Agostinelli, Politano può essere “un’arma in più per Gattuso, un giocatore che può decidere le partite“. Ovviamente dovrà giocarsi il posto con Callejon, calciatore che è “il re dei tagli. In Europa nessuno come lui fa quei movimenti“. Politano e Callejon sono due giocatori molto diversi che possono dare diverse impostazioni tattiche alla squadra. “A Gattuso piacciono gli esterni a piede invertito, capaci di entrare in mezzo al campo e calciare in porta. Un lavoro che Politano può fare egregiamente” conclude Agostinelli.