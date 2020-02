Gattuso ha cambiato il Napoli. Ecco i tre motivi della svolta

Gattuso ha cambiato il Napoli. Il tecnico calabrese ha portato gli azzurri fuori dalla crisi. Tre i motivi della svolta.

L’arrivo di Gennaro Gattuso sulla panchina azzurra ha cambiato il Napoli e le sorti del campionato. Allenatore e psicologo, Ringhio ha dato nuova linfa al Napoli.

Ha scelto il dialogo, ma anche la chiarezza e un’analisi severa e rigorosa che eviti i compromessi.

L’edizione odierna del Corriere dello sport, ha analizzato il cambiamento del Napoli con l’addio di Ancelotti e l’arrivo di Gennaro Gattuso.

GATTUSO HA CAMBIATO IL NAPOLI

Rino Gattuso divide se stesso in due e tra l’allenatore e lo psicologo. La squadra si è persa il 5 novembre, e gli «ammutinati» che ne «hanno fatto di danni» sono prigionieri di se stessi.

Serve una scossa, che sia dialettica ancora prima che tecnica, perché a quel Napoli c’è poco da insegnare: «Questa è una squadra di qualità come poche».

Quando Napoli-Fiorentina è appena finita, e una notte (quasi) intera se ne è andata a disquisire sui motivi d’una resa netta, dolorosa, Gattuso interviene, sceglie il dialogo, si sistema al centro dei problemi e li spazza via, consapevole d’una crisi ch’è ormai è di tutti, è anche la sua, e che non esistono terapie, se non la chiarezza, un’analisi seria, severa, rigorosa che eviti i compromessi e diventi un patto da assecondare attraverso un «codice».

C’è ancora un girone di campionato – diciotto giornate, poi verranno la coppa Italia e, la Champions League contro il Barcellona.

C’è innanzitutto un’immagine da tutelare e una coscienza da ripulire, la testa ancor prima che le gambe, e bisogna farlo calandosi in una nuova dimensione, che sia apparentemente provinciale, che includa il sacrificio e l’umiltà.

La vittoria con la Lazio e poi, quella sulla Juventus è figlia della interpretazione feroce pure nelle strategie, e a Marassi, c’è la sintesi d’un mutamento caratteriale che sa anche di mutazione genetica.

LA SVOLTA DEL NAPOLI IN TRE PUNTI

Il modulo

Gattuso si è affidato al consolidato 4-3-3. Dal mercato sono arrivati: Demme, Lobotka e Politano. Il tecnico sa bene che non si può replicare il magnifico Napoli di Sarri, ma questa squadra conosce a memoria il modulo e le giocate.

Stop al turnover ossessivo di Ancelotti, fiducia nei fedelissimi.

Gattuso ha miscelato le proprie certezze con l’emergenza che si è ritrovata addosso, ha rischiato, è riuscito a non traballare anche dopo la rovinosa nottata con la Fiorentina. Ha solleticato l’orgoglio di uomini nei quali ha creduto, sempre, ha lasciato che fossero i pilastri d’una rielaborazione tecnica d’uno spartito che apparteneva a Callejon e a Insigne, a Zielinski e a Hysaj, tutti uomini dentro al sistema di gioco. La sorte gli ha sottratto Koulibaly, Maksimovic, Allan e Mertens e il turn-over un po’ è sparito e un po’ è stato soppresso. Gattuso ha deciso di procedere, attraverso uomini già «eruditi», ai quali concedere poi le proprie dinamiche di calcio. Un leader caratteriale o tecnico per settore (i sempre presenti Manolas in difesa e Insigne in attacco) a cui aggiungere poi Demme, ora che c’è, in mezzo al campo. Un marchio personale.

Il faccia a faccia voluto dal gruppo e i 100 minuti di allenamento.