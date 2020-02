Il rinnovo di Mertens tiene banco in casa Napoli. ADL pronto a beffare l’Inter. Due club si danno battaglia per Fabian Ruiz.

Dries Mertens riflette ancora sulla possibilità di restare a Napoli. Il belga è legatissimo alla città ma si trova anche a dover affrontare l’ultimo contratto della carriera. All’agente del Belga stanno arrivando una serie di richieste che andranno valutate, la più ghiotta è dell’Inter.

Antonio Conte stravede per Mertens e l’idea di avere in attacco la coppia Lukaku-Mertens lo stuzzica.

Intanto il Napoli prepara le contromosse, De Laurentiis avrebbe intenzione di beffare l’Inter e tenersi Dries. Stuazione delicata anche per quanto riguarda il futuro di Fabian Ruiz conteso in patria da Real Madrid e Barcellona.

RINNOVO MERTENS

Secondo quanto riferisce il Corriere dello sport: “Il Napoli lavora per il rinnovo di Mertens. Il club azzurro si starebbe adoperando in questi giorni per “blindare” il bomber belga ed evitare di perderlo così a parametro zero a luglio, quando l’Inter sarebbe pronta ad abbracciarlo e a garantirgli un lauto stipendio.

Al fine di scongiurare questo scenario, il presidente Aurelio De Laurentiiis sarebbe disposto ad un “sacrificio” economico importante per confermare il calciatore in maglia azzurra, dove potrebbe continuare a battere nuovi record e far pulsare di passione ed esultare di gioia i tifosi dello stadio San Paolo.

In particolare, il patron avrebbe messo sul piatto un biennale da 4,2 milioni di euro a stagione per convincere il giocatore a restare. Dal canto suo, però, Mertens vorrebbe soprattutto garanzie di un futuro da protagonista, meglio ancora se con un contratto di durata triennale ed un bonus alla firma di circa 5 milioni di euro“.

DUE CLUB SI CONTENDONO FABIAN RUIZ

“in casa Napoli oltre a rinnovo di Mertens tiene banco il futuro di Fabian Ruiz. L’andaluso ha tante richieste. Secondo i media iberici , su Fabian, questa estate si accenderà una nuova sfida di mercato tra Barcellona e Real Madrid.

Zinedine Zidane ha da tempo espresso il suo gradimento ad allenare il talento spagnolo, ma la presenza di Quique Setién, ex coach del Betis, sulla panchina blaugrana potrebbe essere un richiamo piuttosto forte per il talento andaluso. Una cosa è certa: De Laurentiis non se ne priverebbe per meno di 70-80 milioni di euro“.