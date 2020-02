CorSport – Mertens e rinnovo, il Napoli ci spera: ecco la situazione

Il rinnovo di Mertens è tra i pensieri che affollano la mente di Cristiano Giuntoli. Il Napoli ora spera di tenere il belga, offrendo un nuovo contratto.

Rinnovo Mertens. Ci sono amori, attrazioni, sentimenti che ancora hanno un valore nel calcio. E’ il caso di Dries Mertens e il Napoli, come due amanti che hanno avuto qualche scaramuccia ora si cerca la riappacificazione. Un incontro che sta andando per step, come se nessuno volesse fare il primo passo, spalancare le braccia e accogliere di nuovo quella persona per cui si nutre un profondo sentimento. Dries, pardon Ciro, Mertens è innamorato di Napoli lo ha fatto capire, lo si è inteso e lo si vede in maniera evidente. La SSCN sa di avere tra le mani un calciatore che a 33 anni può dare ancora molto. Per questo il Napoli spera di trattenere Mertens, di fargli firmare il rinnovo: un biennale a 4,2 milioni di euro a stagione, scrive il Corriere dello Sport.

I dubbi di Mertens

Nonostante il profondo affetto a volte bisogna fare delle scelte che vanno anche contro se stessi. Così Mertens sta riflettendo ancora sulla possibilità di rinnovo con il Napoli. E non perché non voglia rimanere, tutt’altro, ma perché in questi mesi ne sono accadute troppe per non rifletterci sopra. Il belga, secondo il Corriere dello Sport, vorrebbe una rassicurazione dal punto di vista del progetto futuro della società. Certo non disdegnerebbe un triennale a 5 milioni di euro, scrive il Cds, ma da questo punto di vista si potrebbe trovare una soluzione. Il Napoli e Mertens si rivedranno prossimamente, sul tavolo il nuovo contratto da due o tre anni, ma con la stessa voglia di dirsi ancora si. Magari lo si farà quando Ciro Mertens avrà eguagliato o superato il record di gol di Marek Hamsik, un altro calciatore che entra di diritto nel cuore dei napoletani.