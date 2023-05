Petagna festeggia sui social: ecco il suo post per la vittoria del Monza

Andrea Petagna festeggia sui social infatti scrive un post su Instagram per la vittoria del Monza sul Napoli

Il classico goal dell’ex. Andrea Petagna ha siglato la rete del 2-0 finale, dopo il vantaggio di Dany Mota Carvalho, ed ha consentito ai brianzoli di ottenere un successo prestigioso contro i freschi Campioni d’Italia. Sul suo profilo Instagram, l’ex attaccante azzurro ha pubblicato una story in cui ha scritto: “Una bella vittoria contro i campioni d’Italia”. Per Petagna la gioia è doppia anche perché è tornato al goal dopo un po’ di tempo. Parole che aveva già pronunciato ai microfoni di DAZN, sottolineando l’importanza della vittoria: “Sono contento, ne avevamo bisogno”.

In particolare Petagna ha dichiarato: “Una bella vittoria arrivata contro una squadra fenomenale, siamo molto contenti. Ero contento per il gol, non ho pensato allo scorso anno. Stiamo facendo molto bene, siamo un bellissimo gruppo. L’ottavo posto é un nostro obiettivo, dobbiamo cercare di dare il massimo in queste ultime partite”.

Felice del successo Raffaele Palladino: “Mi é piaciuto l’atteggiamento della squadra, ottima prestazione anche in fase di non possesso. Stavamo affrontando i più forti, dovevamo stare attenti a tutto. Abbiamo fatto davvero molto bene, sulla riconquista li abbiamo messi in difficoltà con grandi ripartenza, con qualità tecnica e i nostri principi di gioco”.