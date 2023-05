Petagna, la sconfitta del Napoli e il secondo gol: “Dedicato a due persone”

Andrea Petagna, autore del secondo gol del Monza, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Napoli.

Il Napoli, già campione d’Italia, è stato sconfitto 2-0 dal Monza nella partita di campionato disputata in casa dei brianzoli, valida per la 35esima giornata di Serie A. Inizio di gara ‘illusorio’ con un tentativo di Zielinski di bucare la difesa dei brianzoli, ma poi sono stati i padroni di casa a fare la partita, nettamente superiori mentalmente e fisicamente. A rompere il ghiaccio è stato Dany Mota, mentre a punire i partenopei con il secondo gol è stato proprio l’ex Napoli, Andrea Petagna.

PETAGNA SEGNA CONTRO IL NAPOLI: “GOL DEDICATO A DUE PERSONE”

Al termine della partita, Andrea Petagna ha rilasciato un’intervista a DAZN. “Siamo estremamente felici. Sono contento del gol che ho segnato, che dedico a mia madre, in occasione della sua festa, e a un’altra persona che non era presente allo stadio. Non ho pensato al gol annullato precedentemente. Il Napoli è campione d’Italia. Dobbiamo continuare su questa strada. Il nostro obiettivo è l’ottavo posto e non abbiamo nulla da perdere. Dobbiamo dare il massimo in queste ultime tre partite”, ha concluso l’ex attaccante azzurro.

Il Monza continua la sua striscia positiva di risultati, raggiungendo il settimo risultato utile consecutivo, e si avvicina all’ottavo posto in classifica. Nel frattempo, Osimhen rimane in testa alla classifica dei marcatori con tre gol di vantaggio su Lautaro.