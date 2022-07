Petagna al Monza e Simeone al Napoli: l’indizione di Alvino

Il Napoli può prendere Giovanni Simeone dopo la cessione di Andrea Petagna al Monza di Galliani e Berlusconi. In casa azzurra si sta lavorando da tempo all’acquisto di Simeone che Giuntoli ha già bloccato, con una formula da applausi. Gli azzurri, secondo fonti di calciomercato, pare possano prendere l’attaccante in prestito oneroso senza obbligo di riscatto. In questo modo l’acquisto di Simeone non andrebbe ad incidere in modo netto sul bilancio di questa stagione.

Proprio oggi è arrivata la notizia di uno sblocco per la trattativa che porta Petagna al Monza, con la cessione oramai ad un passo. Ma è arrivato anche un indizio su questo scenario di calciomercato, con Carlo Alvino che su twitter ha fatto intendere che in casa Napoli c’è un italiano che va via ed un argentino che entra. Ovviamente il riferimento è all’attaccante italiano Petagna, che va al Monza, e l’argentino Simeone che si trasferisce in azzurro.

Ma Giuntoli e De Laurentiis stanno ancora lavorando ad una clamorosa pista di calciomercato, quella che porta Cristiano Ronaldo al Napoli. Ieri As ha lanciato di nuovo questa ipotesi che non è stata smentita da nessuno, quel che è certo è che il campione portoghese ha rotto con il Manchester United e cerca una squadra che giochi la Champions League in cui militare nella prossima stagione.