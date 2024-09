Pedullà: “No ad Allegri, la Roma valuta tre nomi”

La Roma esclude Allegri e Sarri per la panchina: Pedullà rivela i tre candidati per sostituire De Rossi.

Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, la Roma è al lavoro per trovare un nuovo allenatore. Nonostante i numerosi nomi che circolano, tra cui Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri, il giornalista di calciomercato Alfredo Pedullà ha svelato che questi non sono in lizza per la panchina giallorossa.

In un intervento sui social, Pedullà ha dichiarato: “Nessun contatto con Allegri, Sarri o Pioli al momento. La Roma sta valutando altre opzioni.”

I tre nomi in corsa per la panchina della Roma

Secondo Pedullà, il club capitolino ha già sondato tre allenatori: “I candidati principali sono Terzic e Tuchel per quanto riguarda le piste estere, mentre in Italia la Roma sta valutando Juric.” Con il sostituto di De Rossi ancora da decidere, la Roma dovrà scegliere presto chi guiderà la squadra in una stagione già complicata.