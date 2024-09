Addio Totò Schillaci: il ricordo di quando incontrò Maradona: “Mi chiese la maglia”

Totò Schillaci ci ha lasciati oggi, ma il suo ricordo vivrà per sempre. Tra i momenti più iconici della sua carriera, l’incontro con Diego Armando Maradona.

L’Italia piange la scomparsa di Totò Schillaci, l’uomo che ha regalato agli italiani le emozioni irripetibili di Italia ’90. Schillaci non è stato solo un grande bomber, ma un simbolo di quel calcio romantico, fatto di sfide leggendarie e gesti indimenticabili. Uno di questi è legato al suo incontro con Diego Armando Maradona, un ricordo che Totò ha custodito nel suo cuore e che ha raccontato nel suo libro “Il gol è tutto”.

Quel giorno contro il Napoli di Maradona

Era il 26 novembre 1989. La Juventus di Schillaci affrontava il Napoli del Pibe de Oro. Per Totò, che fino a poco tempo prima ammirava Maradona dalla tv, trovarsi a contrastare il dio del calcio era un sogno che diventava realtà. “Lo contrasto, gli tolgo la palla. Io, che fino a poco tempo fa stavo appiccicato alla televisione ad ammirarlo. Un’emozione che non si può descrivere.”

Lo scambio di maglie tra Schillaci e Maradona



Ma il vero momento magico arrivò dopo la partita, negli spogliatoi. “Totò!” lo chiamò Maradona, con quel caratteristico accento sudamericano. “Mi porge la sua maglia numero 10 e chiede la mia in cambio. In quell’istante capii che avevamo qualcosa in comune: le nostre radici. Maradona aveva sentito il mio stesso odore, quello dei campetti di periferia, della fatica e della povertà.”

Quello scambio di maglie, tra due campioni con origini umili ma con una voglia immensa di emergere, è diventato per Schillaci uno dei momenti più toccanti della sua carriera.

L’addio di un campione dal cuore grande

Con la scomparsa di Totò Schillaci, il calcio perde un pezzo della sua storia, ma il suo ricordo continuerà a vivere attraverso questi episodi che ci riportano a un calcio genuino, fatto di sogni e sacrifici.

Il video di Totò Schillaci e Diego Maradona

Per rivivere quel momento speciale, ecco il video che cattura l’incontro tra Schillaci e Maradona. Un ricordo che ci riporta a un calcio fatto di passione e rispetto tra campioni.