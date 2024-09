La Juve vince la prima di Champions: I tifosi intonano “Odio Napoli”

I bianconeri si impongono 3-1 contro il PSV Eindhoven, ma i soliti cori anti-Napoli rovinano la serata.

La Juventus parte con il piede giusto nella nuova edizione della Champions League, vincendo per 3-1 contro il PSV Eindhoven. Una serata perfetta sul campo per la squadra di Thiago Motta, che ha visto in gol due esordienti nella competizione: Yildiz e Nico Gonzalez. La vittoria è stata poi completata dalla rete di McKennie. Ma nonostante il successo e la bella prestazione, l’attenzione si è spostata, purtroppo, sugli spalti.

Il “civile pubblico bianconero“, noto per la sua compostezza, ha pensato bene di rendere la serata ancora più memorabile intonando i soliti cori contro il Napoli. Tra i più gettonati: “Noi non siamo napoletani” e “Odio Napoli”, a conferma della loro insostituibile tradizione. Un comportamento che, come sempre, riesce a distinguersi per eleganza e rispetto, soprattutto in vista del big match contro la squadra dell’ex Antonio Conte, in programma sabato 21 settembre allo Stadium.

Insomma, mentre la squadra in campo sembra essere partita col piede giusto, sugli spalti non è cambiato nulla. Il clima teso in vista della sfida contro il Napoli è ormai più che palpabile, e sarà sicuramente una partita carica di emozioni… dentro e fuori dal campo.