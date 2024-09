Vaciago (Tuttosport): “Conte sa adattarsi. Alla Juve ha cambiato modulo in corsa”

Il direttore di Tuttosport parla dell’approccio di Antonio Conte e del cambiamento che potrebbe avvenire al Napoli.

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, è intervenuto ai microfoni di Radio Capri nel programma “Bordocampo”, ondotto da Fabio Zizolfi , commentando la situazione della Juventus e del Napoli in vista del big match di sabato.

Durante l’intervista, ha elogiato la capacità di Antonio Conte di adattarsi e cambiare modulo quando necessario, ricordando il suo percorso alla Juventus.

“Conte è un allenatore intelligente e pragmatico. Quando arrivò alla Juve, pensava di adottare il 4-2-4, un modulo offensivo che avrebbe garantito equilibrio. Tuttavia, con tre centrali di difesa del calibro di Barzagli, Bonucci e Chiellini, non ha esitato a cambiare, passando al 3-5-2, che è diventato il marchio dei suoi successi.”

Conte, pronto a cambiare ancora?

Vaciago non esclude che Conte possa apportare modifiche anche al suo Napoli nel corso della stagione, ma sottolinea che ci devono essere ragioni importanti per farlo: “Non è una partita storta che porta al cambiamento, ma l’idea di sfruttare al meglio le qualità dei calciatori a disposizione.”

Il progetto di Thiago Motta alla Juve richiede tempo

Il giornalista ha anche parlato del percorso della Juventus con il nuovo allenatore Thiago Motta, che ha iniziato bene ma ha incontrato qualche difficoltà nelle ultime partite: “La Juve ha cambiato tanto, compreso l’allenatore, e serve tempo. Dopo le prime due vittorie facili, le sfide contro Roma ed Empoli hanno evidenziato delle difficoltà, ma è normale in questa fase di transizione.”

Un campionato più equilibrato?

Infine, Vaciago ha parlato del campionato in corso, sperando in un torneo più equilibrato: “Spero di non vedere una fuga come quella del Napoli o dell’Inter degli ultimi anni. L’Inter è forte, ma ha mostrato qualche crepa difensiva. Se anche il Napoli e la Juve riusciranno a mantenere il ritmo, potremmo avere un finale di stagione molto interessante.”