Juve-Napoli, Conte torna allo Stadium: la reazione dei tifosi bianconeri

Antonio Conte ritrova i suoi ex tifosi bianconeri dopo 10 anni, ma il suo addio è ancora una ferita aperta.

Per Antonio Conte, la sfida di sabato contro la Juventus non sarà mai una partita come le altre. Dopo dieci anni, l’ex allenatore bianconero torna allo Stadium, dove i ricordi delle vittorie e del suo addio brusco sono ancora vivi. L’ultimo saluto di Conte ai tifosi juventini risale al 15 luglio 2014, un addio che ancora molti non hanno digerito, nonostante i successi di Allegri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, sabato alle 18 Conte ritroverà gli stessi tifosi che l’hanno applaudito per tre scudetti consecutivi e un record di 102 punti in campionato, ma anche quelli che non hanno mai dimenticato la sua celebre frase: “Quando ti siedi in un ristorante da cento euro, non puoi pensare di mangiare con dieci euro”. Quella dichiarazione segnò la fine del suo rapporto con la Juventus, ma non il legame con una parte dei tifosi, che lo considerano ancora l’uomo che ha restituito l’orgoglio al club dopo anni difficili.

Un legame mai spezzato

Conte lasciò la Juve all’apice, con la squadra reduce da un settimo posto, riportandola al vertice del calcio italiano. Nonostante l’era Allegri abbia portato altri successi, una fetta di tifosi bianconeri continua a ricordare Conte come colui che tolse gli schiaffi dalla faccia della Juve, rendendola nuovamente vincente.

Sabato, il suo ritorno al Stadium sarà una sfida emotiva, sia per lui che per i tifosi. La reazione del pubblico bianconero sarà un mix di gratitudine e nostalgia, ma anche di quella ferita mai del tutto rimarginata.