Conte prova il 4-3-3: retroscena su McTominay

Il Napoli di Antonio Conte sperimenta il 4-3-3 in vista della Juventus, con McTominay pronto a prendersi il centrocampo.

Antonio Conte sta preparando una sorpresa tattica in vista del big match contro la Juventus. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico del Napoli sta lavorando con grande intensità sul cambio di modulo, provando il 4-3-3 a Castel Volturno durante una doppia seduta di allenamento. Una scelta che potrebbe vedere Scott McTominay come uno dei protagonisti chiave.

Come riporta il quotidiano: “Conte ha avuto finalmente la possibilità di lavorare con l’intera rosa, cosa che non era successa prima del match contro il Cagliari a causa degli impegni delle nazionali.” In questa settimana, il tecnico sta perfezionando il nuovo sistema di gioco, e McTominay, che ha debuttato con 16 minuti contro il Cagliari, è destinato a diventare una pedina fondamentale per il centrocampo azzurro.

Il Corriere dello Sport rivela che Conte sta lavorando per integrare pienamente lo scozzese nel nuovo sistema di gioco, sfruttando la sua fisicità e intelligenza tattica: “McTominay, così come il connazionale Gilmour, ha bisogno di tempo per integrarsi, ma il suo contributo sarà fondamentale nelle rotazioni di Conte.”

Conte ha finalmente il gruppo al completo

A differenza delle settimane precedenti, quando i giocatori rientravano a scaglioni dagli impegni con le nazionali, Conte ha avuto l’opportunità di lavorare con l’intero gruppo a disposizione. Un’occasione preziosa per testare a fondo il 4-3-3, che potrebbe diventare il modulo di riferimento per il resto della stagione.

McTominay potrebbe essere la chiave di volta del nuovo Napoli. L’ex Manchester United è pronto a prendersi il suo spazio e a diventare un punto fermo del centrocampo di Conte.