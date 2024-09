Conte è un martello: Sapete cosa ha fatto in allenamento

Antonio Conte non conosce pause: dopo il 4-0 contro il Cagliari, il tecnico spinge sull’acceleratore con una doppia seduta a Castel Volturno.

Antonio Conte non lascia nulla al caso. Dopo la travolgente vittoria per 4-0 contro il Cagliari, il tecnico del Napoli ha voluto subito mantenere alta l’intensità con una doppia seduta di allenamento. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la squadra ha lavorato fino a tarda sera, proprio mentre la Juventus era impegnata contro il PSV Eindhoven in Champions League.

“Le sedute di Conte non conoscono sconti, lasciano tracce nel fisico, ma sono necessarie per arrivare lontano e avere gamba fino alla fine,” scrive il quotidiano, sottolineando come l’allenatore stia preparando il Napoli con la stessa attenzione maniacale che lo ha sempre contraddistinto. Per Conte, il vero successo è costruito nel lavoro quotidiano, e questo è il messaggio che vuole trasmettere ai suoi giocatori.

Novità tattica

Secondo quanto riportato da La Repubblica, Conte potrebbe preparare una novità tattica nei prossimi impegni. Sebbene il modulo 3-4-2-1 sia stato efficace, con l’arrivo di McTominay e Gilmour, l’idea del 4-3-2-1 sta prendendo sempre più piede.

“Di Lorenzo e i suoi compagni si sono schierati sempre con il 3- 4- 2- 1 ed è abbastanza probabile che lo stesso assetto venga confermato anche contro la Juventus, visto che la trasferta di Torino non sembra sulla carta l’occasione ideale per fare esperimenti. Ma con gli acquisti di McTominay e Gilmour, arrivati negli ultimi giorni del mercato di agosto, sta prendendo forza pure l’opzione alternativa del modulo 4- 3- 2- 1, con un centrocampista in più e un esterno difensivo in meno”.

Un centrocampista in più potrebbe dare maggiore solidità e controllo del gioco, e questa opzione potrebbe essere sperimentata a breve.

Per la sfida contro la Juventus, però, Conte sembra intenzionato a mantenere l’assetto attuale, ma chi conosce il tecnico sa che potrebbe sempre avere qualche asso nella manica.