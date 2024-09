Juventus-Napoli: chi gioca? La Gazzetta svela le possibili scelte di Conte

A pochi giorni dal big match, ecco le prime indicazioni sulla formazione del Napoli e i segnali dalla panchina che fanno sorridere Conte.

La supersfida tra Juventus e Napoli è ormai alle porte, e Antonio Conte non lascia nulla al caso. Mancano tre giorni alla sfida, ma il tecnico azzurro continua a preparare la squadra con la consueta intensità, come dimostrato dalla doppia seduta d’allenamento di ieri. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i giocatori schierati nell’ultima trasferta contro il Cagliari sono in vantaggio per una riconferma anche contro i bianconeri.

“La formazione si può aspettare,” scrive il quotidiano, “ma chi ha giocato contro il Cagliari è decisamente favorito.” Sabato sera, all’Allianz Stadium, il settore ospiti sarà esaurito, pronto a sostenere la squadra di Conte in una delle partite più attese della stagione.

Neres l’oro del Napoli

Se c’è un elemento che fa sorridere Antonio Conte, è sicuramente la profondità della sua panchina. Il Corriere dello Sport evidenzia come David Neres abbia già dimostrato di essere un’arma fondamentale anche a partita in corso.

“Segnali confortanti, come quelli che arrivano dalla panchina, dove non mancano alternative valide e potenziali titolari. David Neres, che in 3 partite fino ad oggi non è mai partito titolare, ha già fornito in pochi minuti 3 assist decisivi per i suoi compagni. Il Cholito Simeone, che contro il Bologna entrò nel finale, segnò il gol del definitivo 3-0. Lukaku, che con il Parma fece il suo ingresso dopo un’ora, segnò il gol del momentaneo 1-1. Entrambi con assist del talento brasiliano arrivato dal Benfica. La zona Conte, insomma, è anche merito anche di chi entra dalla panchina“.

La zona Conte non è solo merito degli undici titolari, ma anche di chi entra dalla panchina, pronto a fare la differenza.