Crazy Pizza apre a Napoli, Briatore: “le pizzerie napoletane non mi fanno paura”

Flavio Briatore lancia la sua sfida più audace: portare Crazy Pizza a Napoli, la patria indiscussa della pizza.

Crazy Pizza ha aperto ufficialmente le porte a Napoli, ma per Flavio Briatore la concorrenza delle storiche pizzerie napoletane non è un problema. L’imprenditore, che in passato ha fatto discutere per le sue dichiarazioni sulla pizza tradizionale, ha spiegato che il suo locale propone un’esperienza diversa. “Concorrenza? Noi siamo diversi,” ha dichiarato Briatore all’inaugurazione, come riportato da La Repubblica.

“Napoli è stupenda, ma noi facciamo un’altra cosa”

Nel corso dell’inaugurazione, Briatore ha sottolineato la bellezza della città e l’accoglienza ricevuta: “Il brand Napoli è figo. Non pensavo di arrivare a Napoli, eppure eccomi qui. Ho trovato una città stupenda, sarà un motivo per tornarci.”

Nonostante la città sia considerata la patria della pizza, Briatore non teme la concorrenza dei pizzaioli napoletani: “Non siamo in competizione, facciamo un’altra cosa. C’è intrattenimento, noi siamo diversi. Ho ringraziato anche Sorbillo per il corno portafortuna che ci ha regalato.”

I prezzi di Crazy Pizza a Napoli

A differenza delle pizzerie tradizionali, Crazy Pizza propone un menu con prezzi decisamente sopra la media. Una Margherita costerà 17 euro, mentre la Bufalina arriverà a 34 euro. Il piatto più esclusivo sarà la pizza con Patanegra, che verrà venduta a 68 euro.

Anche le insalate avranno un costo che oscillerà tra i 20 e i 30 euro.

Per quanto riguarda i vini, i prezzi partono da circa 65 euro a bottiglia, fino a superare i 1.700 euro per le etichette più prestigiose, come il Masseto Igt.