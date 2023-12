La Pizza Napoletana in Top 4 dei 100 Piatti Più buoni del mondo

La pizza napoletana si classifica quarta nella classifica dei 100 piatti più buoni al mondo di TasteAtlas.

Scopri i piatti più buoni del mondo nel 2023, con la pizza napoletana che conquista il quarto posto assoluto. Esplora la diversità gastronomica globale attraverso la classifica di TasteAtlas, che vede primeggiare la Picanha brasiliana, il Roti Canai malese e il Phat Kaphrao thailandese e la pizza napoletana. Un viaggio culinario che celebra le tradizioni e i sapori internazionali.

La Classifica dei 100 piatti più buoni del mondo: Un Mosaico di Sapori

Il Vertice della Classifica

La classifica, basata su circa 400mila valutazioni di turisti in tutto il mondo, è dominata dalla Picanha brasiliana con un punteggio di 4.75. Questo taglio di carne, essenziale nel Churrasco brasiliano, si distingue per il suo modo di cottura e il sapore caratteristico. Al secondo e terzo posto si posizionano il Roti Canai malese e il Phat Kaphrao thailandese, rispettivamente, entrambi piatti distintivi delle loro culture culinarie. Al quarto posto troviamo l’eccellenza della cucina napoletana: La Pizza. Napoli è presente ancora nella classifica con la Parmigiana di melanzane alla napoletana.

La Pizza Napoletana: Fiore all’Occhiello dell’Italia

Nonostante l’assenza di piatti italiani sul podio, l’Italia si afferma con 13 piatti nella top 100, guidata dalla pizza napoletana che si classifica quarta con un punteggio di 4.70. Questo risultato conferma la pizza napoletana come un ambasciatore culinario dell’Italia nel mondo.

I Piatti Italiani nella Classifica Globale

Altre Delizie Italiane Riconosciute

Tra i piatti italiani più apprezzati figurano le pappardelle al cinghiale (11° posto), Focaccia di Recco (41° posto), Pesto alla genovese (35° posto), Parmigiana alla napoletana (51° posto), Tagliatelle al ragù alla bolognese (54° posto), Linguine allo scoglio (56° posto) e la Carbonara (59° posto). Questi piatti rappresentano la varietà e la ricchezza della cucina italiana, celebrata a livello mondiale.

Il Podio della Classifica: Piatti da Scoprire

Picanha: Un Capolavoro Brasiliano

La Picanha, il taglio di carne al centro della tradizione culinaria brasiliana, ha conquistato il primo posto. La sua preparazione, che prevede fette di carne cosparse di sale e cotte sulla brace, rappresenta un vero e proprio rituale in Brasile.

Roti Canai: Un Gusto Unico del Sud-Est Asiatico

Al secondo posto, il Roti Canai, una focaccia malese con varianti dolci e salate, dimostra l’universalità del pane nelle diverse culture culinarie. La sua preparazione prevede un’abilità notevole nello stendere e piegare l’impasto, risultando in una consistenza friabile e un gusto inconfondibile.

Phat Kaphrao: La Versatilità della Cucina Thailandese

Il Phat Kaphrao occupa il terzo posto, sottolineando l’importanza del cibo da strada nella cucina thailandese. La sua preparazione rapida e il suo alto valore nutritivo lo rendono un piatto amato sia dai locali che dai turisti.

Pizza Napoletana

La pizza napoletana, oggi un simbolo culinario riconosciuto in tutto il mondo, ha una storia affascinante che affonda le sue radici nella cultura e tradizione di Napoli, in Italia.

La storia della pizza inizia in tempi antichi, ma la sua forma più simile a quella che conosciamo oggi si sviluppa a Napoli intorno al XVII secolo. All’inizio, la pizza era un cibo per i poveri, consumato per la sua semplicità e economicità. Veniva venduta nelle strade e non era considerata un piatto raffinato.

Nel XXI secolo, la pizza napoletana riceve riconoscimenti internazionali significativi. Nel 2010, l’arte del pizzaiuolo napoletano viene inserita nella lista dei patrimoni orali e immateriali dell’umanità dell’UNESCO, riconoscendo il suo valore culturale e storico. Questo riconoscimento ha contribuito a tutelare la tradizione della pizza napoletana e a promuoverne l’autenticità in tutto il mondo.

Oggi, la pizza napoletana è un simbolo globale della cucina italiana, apprezzata per la sua semplicità, i suoi ingredienti di qualità e il suo sapore unico. Rappresenta non solo un piatto, ma una storia di tradizione, cultura e passione che continua a evolversi e a incantare palati in tutto il mondo.

Eccellenze della cucina mondiale

La classifica dei 100 piatti più apprezzati del 2023 è una celebrazione della diversità e della ricchezza delle culture culinarie mondiali. Mentre la pizza napoletana si afferma come un pilastro della cucina partenopea a livello internazionale, piatti come la Picanha, il Roti Canai e il Phat Kaphrao rappresentano la varietà e l’eccellenza gastronomica che si può trovare in tutto il mondo. Questa classifica non solo evidenzia i gusti globali ma invita anche ad esplorare le numerose sfumature della cucina mondiale.