Juventus-Napoli: designato Doveri, i precedenti fanno discutere

Daniele Doveri dirigerà Juventus-Napoli: un arbitro spesso criticato per decisioni favorevoli ai bianconeri.

L’AIA ha designato Daniele Doveri come arbitro per il big match tra Juventus e Napoli, che si disputerà sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium. Doveri, affiancato dagli assistenti Scatragli e Moro e dal VAR Marini, non è una novità per gli azzurri. I suoi precedenti con il Napoli hanno spesso scatenato polemiche a causa di decisioni favorevoli alla Juventus, generando tensioni tra i tifosi partenopei.

Un arbitro che fa discutere

Nel corso della sua carriera, Doveri è stato protagonista di episodi controversi, soprattutto quando ha arbitrato la Juventus. Tra i più discussi, il famoso derby della Mole del 2019, quando non concesse un rigore al Torino per un fallo di mano evidente di De Ligt, scatenando l’ira dei granata. Anche in Coppa Italia, nel derby contro il Torino, Doveri non espulse Khedira per un intervento violento su Acquah, nonostante avesse rivisto l’episodio al VAR.

I precedenti con il Napoli: tanti rigori negati

Doveri ha arbitrato il Napoli in 34 occasioni: 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. Tuttavia, molte di queste partite sono state segnate da decisioni dubbie. In diverse occasioni, i partenopei si sono visti negare rigori decisivi, come in Napoli-Udinese del 2012, quando un fallo di mano di Pinzi non fu sanzionato, o in Milan-Napoli del 2018, dove un evidente fallo su Insigne passò inosservato. Inoltre, in 29 partite di campionato, sono ben 13 i rigori negati al Napoli sotto la direzione di Doveri.

In particolare, in Napoli-Juventus del 2021, Doveri e il VAR Valeri non assegnarono un rigore per fallo di mano di Chiellini, salvo poi concederne uno contro i partenopei per un intervento su Rrahmani solo dopo il richiamo del VAR. Numerosi episodi come questo hanno portato i tifosi azzurri a nutrire poca fiducia nell’arbitro toscano.