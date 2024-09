Tiribocchi smonta il duo Kvara-Lukaku: “Anarchici e non i migliori della Serie A”

L’ex bomber analizza il Napoli di Conte, sottolineando l’importanza di equilibrio e comunicazione tra i giocatori in campo.

Simone Tiribocchi, ex attaccante e ora opinionista, ha espresso le sue valutazioni sul momento del Napoli durante un’intervista a Radio Marte. Al centro della discussione l’attuale inizio di stagione della squadra di Antonio Conte, che ha visto un bilancio di 1 sconfitta e 3 vittorie.

Tiribocchi ha commentato la coppia Kvara-Lukaku, definendola “non la migliore della Serie A”. Sebbene riconosca la loro capacità di combinarsi in campo, ha sottolineato che entrambi giocatori tendono a mostrare un comportamento “anarchico”. “Devono trovare equilibrio e maggior dialogo tra loro,” ha affermato, evidenziando la necessità di una comunicazione più efficace per sfruttare al meglio le loro potenzialità.

L’ex bomber ha inoltre messo in luce il talento di Raspadori e Simeone, due calciatori che possono dare un contributo significativo al Napoli. “Lì davanti gli azzurri sono ben equipaggiati e consentono anche la possibilità di giocare a due,” ha spiegato, rimarcando l’importanza della competizione in ogni ruolo per alzare l’asticella delle prestazioni.

Riguardo alla formazione, Tiribocchi ha analizzato l’ipotesi di un centrocampo a tre con Anguissa, Lobotka e McTominay. “Bisogna vedere se è equilibrato; non si deve mai perdere l’equilibrio né rinunciare a calciatori di qualità,” ha detto, aggiungendo che Anguissa, pur essendo un giocatore forte, non ha nella sua natura quella di essere una mezzala prolifico in termini di gol e assist.

Infine, ha parlato del modulo: “Conte ha iniziato con il 3-4-2-1 e non credo che cambierà immediatamente. Piano piano potrà lavorare su altre soluzioni.” Tiribocchi ha concluso con un’ottimistica previsione sul campionato, definendolo “pazzesco ed equilibrato”, sottolineando come tutte le big stiano affrontando difficoltà con le squadre più piccole.