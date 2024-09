Juventus-Napoli, Conte torna allo Stadium: il dito medio a Agnelli rimane un ricordo indelebile.

Il tecnico Antonio Conte affronta il suo passato tra polemiche e nuove sfide: sabato il ritorno allo Stadium in occasione di Juventus-Napoli.

Sabato 21 settembre 2024, alle ore 18, l’Allianz Stadium di Torino ospiterà una sfida che promette scintille: Juventus contro Napoli. Protagonista atteso è Antonio Conte, l’ex tecnico bianconero, che torna a Torino con un ruolo diverso, ma con un passato carico di emozioni e polemiche.

Un ex che non dimentica

Antonio Conte, ex bandiera della Juventus, ha sempre dichiarato di essere “il primo tifoso della squadra che allena”. Ora, quel ruolo spetta al Napoli, squadra con cui Conte cerca di portare avanti una nuova era. Il suo legame con la Vecchia Signora, però, è difficile da dissimulare. Tra successi e rivalità, il tecnico pugliese è tornato a far parlare di sé non solo per le sue strategie di gioco, ma anche per le controversie legate al suo passato.

Tra i momenti più discussi del suo passato alla Juventus c’è l’episodio del dito medio rivolto ad Andrea Agnelli. Un gesto che, come riporta il Corriere dello Sport, costò a Conte una multa di duemila euro. In quell’occasione, il tecnico aveva commentato: «Chiedete al quarto uomo cosa gridavano dalla tribuna per tutto il primo tempo. Ci vorrebbe più educazione, più sportività, più rispetto per chi lavora».

La rivalità tra Juventus e Napoli si è intensificata negli ultimi anni, e il ritorno di Conte alla guida di una squadra rivale non fa altro che alimentare le polemiche. Con un passato ricco di successi a Torino, ora Conte è pronto a scrivere un nuovo capitolo, ma il ricordo delle sue dichiarazioni e dei gesti che hanno segnato la sua carriera rimane vivo.