Juventus-Napoli, Fedele: “Gatti non giocherà? Svantaggio per gli azzurri. Lukaku gli avrebbe dato più di un problema”

L’ex dirigente si è proiettato al big match di sabato tra Juventus e Napoli, soffermandosi sulla possibile assenza di Federico Gatti.

La Juventus si prepara per la sfida di sabato contro il Napoli, ma una preoccupante incognita aleggia sull’incontro: l’infortunio del difensore Federico Gatti. Dopo la vittoria per 3-1 contro il PSV, il tecnico bianconero Thiago Motta ha dovuto sostituire Gatti durante il secondo tempo a causa di un problema fisico.

L’ex dirigente del Parma, Enrico Fedele, ha commentato la situazione nel programma “L’Infedele” su Televomero, avvertendo che l’assenza di Gatti potrebbe rivelarsi un grosso svantaggio per lo stesso club partenopeo. “Se Gatti non gioca, è una brutta notizia per il Napoli”, ha affermato Fedele. “Conosco bene il ragazzo, le sue caratteristiche sono chiare. È un difensore molto falloso e avrebbe potuto affrontare con difficoltà attaccanti come Romelu Lukaku”.

La sfida di sabato, in programma alle ore 18:00, si preannuncia già intensa. Se Gatti non dovesse essere in campo, la Juventus potrebbe affidare la marcatura a Bremer, ex giocatore del Torino e noto per la sua solidità difensiva. “Bremer è un calciatore davvero molto forte e potrebbe essere un’ottima alternativa”, ha concluso Fedele.

La situazione è in evoluzione e i tifosi bianconeri attendono aggiornamenti sulle condizioni di Gatti, consapevoli che la sua presenza potrebbe fare la differenza in una partita di grande importanza. Nel frattempo, il Napoli si prepara a sfruttare ogni opportunità per centrare una vittoria fondamentale nel campionato.