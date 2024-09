Juventus-Napoli, prove di 4-3-3: possibile una sola novità di formazione

Conte in dubbio per Juventus-Napoli: prove tattiche di 4-3-3, ma potrebbe confermare il modulo e la formazione vista contro il Cagliari.

Con la giornata di riposo alle spalle, il Napoli è tornato a Castel Volturno per preparare il prossimo big match contro la Juventus. Antonio Conte, nonostante le recenti prove tattiche con il 4-3-3, sembra intenzionato a mantenere la formazione consolidata che ha portato i partenopei al secondo posto in classifica.

Secondo le dichiarazioni di Pasquale Tina, inviato di Radio Marte, i lavori della squadra sono ripresi con una doppia seduta, ma le novità in vista di Juventus-Napoli potrebbero essere limitate. “Che squadra verrà schierata? Lukaku non è ancora nella condizione migliore, ma la troverà giocando, stando in campo: ad ogni gara, otterrà sensazioni sempre migliori. Da capire se Antonio Conte inserirà subito Scott McTominay, ma la sensazione è che in campo andrà la stessa formazione vista a Cagliari, con il solo Mathias Olivera dal primo minuto al posto di Leonardo Spinazzola”, ha riferito Tina ai microfoni di Forza Napoli Sempre.

Per il match di sabato dunque, l’unica probabile variazione sarà l’inserimento di Mathias Olivera al posto di Leonardo Spinazzola. Le condizioni di Lukaku restano un punto di attenzione: sebbene non sia ancora al top della forma, Conte potrebbe optare per schierarlo per permettergli di recuperare il ritmo partita.