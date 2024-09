Schwoch svela il suo pronostico: “Lukaku o Vlahovic? Ecco chi potrebbe decidere Juventus-Napoli”

L’ex attaccante del Napoli si proietta alla sfida di sabato con la Juventus, provando a fare una previsione su chi la spunterà.

Stefan Schwoch, l’ex attaccante del Napoli oggi commentatore tecnico, ha offerto il suo prezioso punto di vista sul prossimo attesissimo scontro di campionato tra Juventus e Napoli.

Intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, Schwoch ha condiviso le sue valutazioni su come l’incontro tra le due squadre potrebbe svilupparsi e ha espresso il suo parere sui due centravanti protagonisti del match, Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku.

Lukaku o Vlahovic: chi farà la differenza?

In vista della partita, Schwoch ha fatto il punto su chi, tra Vlahovic e Lukaku, potrebbe rivelarsi più decisivo. Secondo l’ex bomber, la sfida si preannuncia appassionante. Tuttavia, la sua preferenza è per Lukaku, nonostante il belga non sia ancora al massimo della forma fisica.

“Lukaku ha dimostrato grande intelligenza calcistica con l’assist per Kvara, un’azione che dimostra la sua comprensione del gioco e del movimento dei compagni,” ha commentato Schwoch. “Vlahovic, invece, deve ancora affinare alcuni aspetti del suo gioco. Sta cercando di adattarsi a una squadra che cerca di alzare il baricentro, ma spesso sembra frenetico e impreciso nelle sue conclusioni.”

Schwoch ha anche parlato del Napoli e del lavoro svolto da Antonio Conte, sottolineando come l’allenatore stia costruendo una squadra basata sull’aggressività e l’intensità.

“Il Napoli è una squadra che Conte, che ha una grande capacità di incidere, sta costruendo a sua immagine e somiglianza: con una caratteristica importante che è l’aggressività. Kvara? Nell’ottica di un attacco a due punte, lui è un giocatore a cui piace molto allargarsi piuttosto che restare in zona centrale. Parate di Meret? Ricordiamoci sempre che è il portiere che ha vinto lo Scudetto a Napoli, non parliamo di una sorpresa”.