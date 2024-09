Adani: “Dimenticate il Napoli di Spalletti, con Conte è tutto diverso. Osimhen già dimenticato, che feeling con Lukaku “

In una diretta su Twitch, Adani analizza il nuovo Napoli di Antonio Conte, mettendo in discussione il passato azzurro con Spalletti.

Nel corso della puntata di Viva el Futbol, Daniele Adani ha confrontato il Napoli di Luciano Spalletti con quello attuale sotto la guida di Antonio Conte, sottolineando una netta differenza nel gioco e nella filosofia della squadra.

Durante una recente diretta su Twitch, l’ex calciatore e commentatore sportivo Daniele Adani ha condiviso le sue opinioni sul Napoli attuale, sottolineando il cambiamento radicale rispetto alla squadra che aveva trionfato lo scorso anno sotto la guida di Luciano Spalletti. Adani ha messo in luce l’impatto che Antonio Conte sta avendo sulla squadra partenopea, con un’analisi che promette di scatenare dibattiti tra gli appassionati di calcio.

“Osservando il Napoli a Cagliari, è chiaro che l’anima e la ferocia agonistica di Conte sono già evidenti. Quando Conte inizia un nuovo progetto, le sue squadre mostrano sempre risposte concrete,” ha dichiarato Adani. L’ex difensore ha poi evidenziato il ruolo cruciale di Romelu Lukaku, che ha rapidamente assunto un’importanza fondamentale per il Napoli. “Lukaku non è solo un giocatore di punta; è diventato il pilastro della squadra, dimostrando subito una connessione perfetta con i suoi compagni, come Kvara.”

Adani non ha esitato a fare un confronto diretto tra l’attuale Napoli e quello che ha conquistato lo scudetto sotto Spalletti. “Il calcio di Spalletti è stato meraviglioso e di livello europeo, ma ora dobbiamo metterlo da parte,” ha affermato. “Spalletti ha elevato il Napoli a nuovi standard, ma quello che vediamo ora è un Napoli diverso.”

L’ex calciatore ha concluso il suo intervento lodando l’approccio di Conte: “Con Conte, non ritroverete il calcio spettacolare di Spalletti, ma una squadra che lotterà su ogni pallone con un’intensità e una serietà inconfondibili. Il codice di Conte è basato su principi sacri di lavoro e dedizione che non saranno traditi.”