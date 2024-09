Napoli inarrestabile, una questione di ‘bravura’ o fortuna?

Dopo un inizio difficile e una clamorosa sconfitta, il Napoli di Conte risorge grazie a Lukaku e a una serie di prestazioni decisive.

La Serie A 2024/2025 continua a sorprendere con il Napoli di Antonio Conte che, nonostante una partenza a rilento, ora si trova saldamente in vetta alla classifica, dietro solo all’Udinese, grande rivelazione di questo avvio di campionato. Dopo un inizio difficile, gli azzurri hanno conquistato 9 punti grazie a una serie di prestazioni convincenti, sostenute anche dall’impatto decisivo di Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, arrivato come il grande colpo di mercato estivo, si è dimostrato subito un elemento cruciale per la squadra. La sua prestazione contro il Parma, con un gol e un assist, ha messo in risalto il suo valore, ma è stata la sua apparizione contro il Cagliari a consacrarlo definitivamente. Due assist per Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia hanno dimostrato come l’inserimento di Lukaku abbia potenziato l’attacco partenopeo.

Napoli inarrestabile, è fortuna?

L’edizione odierna del Corriere della Sera esamina criticamente il percorso del Napoli, sottolineando come i 9 punti accumulati siano un mix di merito e fortuna. L’articolo evidenzia il “campionato schizofrenico” che caratterizza questa stagione, con i partenopei che hanno passato dalle disillusioni della sconfitta 0-3 contro il Verona alla serie di tre vittorie consecutive. Antonio Conte, dopo aver affrontato la critica e scusandosi con i tifosi, è riuscito a trasformare la sconfitta iniziale in un’opportunità di rinascita, utilizzando il suo carisma motivazionale per rivitalizzare la squadra.

Inoltre, l’analisi del Corriere della Sera pone l’accento sulla fortuna che ha accompagnato il Napoli nelle ultime partite, in particolare contro il Parma. Sebbene il successo possa sembrare influenzato da circostanze favorevoli, il giornale sottolinea che una squadra che lotta per il titolo non può essere considerata sfortunata se riesce a ottenere i risultati necessari per rimanere ai vertici della classifica. Ecco quanto si legge sul quotidiano:

“Napoli 9 punti. È il simbolo del campionato schizofrenico, visto che è stata la grandissima delusione della prima giornata con la sconfitta 0-3 a Verona. Conte, dopo aver chiesto scusa ai tifosi, è stato bravo a trasformare la disfatta nel discorso motivazionale che fa sempre alle sue squadre. Assorbito in qualche modo il lungo addio a Osimhen, l’allenatore ha avuto Lukaku, il totem della sua Inter vincente, e sono arrivate così tre vittorie di fila. Contro il Parma è servita anche tanta fortuna ma non si ricorda di squadre sfortunate che abbiano vinto i campionati”.

Con una stagione così imprevedibile, la capacità del Napoli di adattarsi e sfruttare ogni opportunità potrebbe essere decisiva. Mentre il campionato continua a offrire sorprese, gli azzurri di Conte sono pronti a dimostrare che la loro ascesa in classifica è più che una semplice questione di fortuna.