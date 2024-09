Juve-Napoli, Conte cambia modulo? Le novità da Castel Volturno

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla sfida contro la Juventus, ma potrebbe esserci un cambio di modulo in vista. Ecco cosa emerge dagli ultimi allenamenti a Castel Volturno.

A pochi giorni dal big match tra Juventus e Napoli, Antonio Conte sta valutando una mossa tattica che potrebbe sorprendere tutti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, l’allenatore azzurro starebbe pensando a un possibile cambio di modulo per affrontare i bianconeri all’Allianz Stadium.

Il tecnico ha lavorato tutta l’estate sul consolidato 3-4-2-1, che sta finalmente mostrando buoni risultati, ma le ultime settimane di preparazione hanno visto l’intensificarsi di prove tattiche basate sul 4-3-3. Un cambio di sistema che potrebbe sfruttare al meglio le risorse a disposizione a centrocampo.

McTominay e Gilmour pronti a entrare in scena

Il possibile passaggio al 4-3-3 è spinto dalle ottime condizioni di forma dei nuovi acquisti Scott McTominay e Billy Gilmour. I due centrocampisti scozzesi, arrivati in estate, hanno ormai superato la fase di ambientamento e stanno crescendo a vista d’occhio. Con Lobotka e Anguissa già solidi nel cuore del gioco, Conte si ritrova con abbondanza di qualità in mezzo al campo, e una mediana a tre potrebbe garantire maggiore controllo e flessibilità contro una Juventus temibile.

Un duello carico di significato

Il match di sabato rappresenta molto più di una semplice sfida di campionato. Oltre alla storica rivalità tra Napoli e Juventus, questa partita assume un valore speciale per Conte, ex bianconero, e per il ds azzurro Giovanni Manna, che affronteranno anche l’ex direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli, oggi in forza alla Juventus. Il clima si preannuncia teso e pieno di significati, tanto per la classifica quanto per la storia recente dei due club.