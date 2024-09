Napoli, rinnovo Kvaratskhelia, l’agente: “Vogliamo 8 milioni”

La trattativa per il rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia prosegue, ma l’accordo è ancora lontano. L’entourage del giocatore spinge per un aumento considerevole dell’ingaggio.

Il Napoli è al lavoro per blindare uno dei suoi gioielli più preziosi, Khvicha Kvaratskhelia, ma la strada verso il rinnovo appare ancora in salita. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il club partenopeo ha messo sul tavolo un’offerta importante: 5 milioni di euro a stagione fino al 2029, un aumento significativo rispetto all’attuale ingaggio del georgiano, fissato a circa 1,5 milioni di euro.

Tuttavia, la richiesta del procuratore del giocatore, Mamuka Jugeli, è decisamente più alta. L’entourage di Kvara, forte dell’offerta ricevuta dal PSG durante la scorsa estate – con una proposta che sfiorava i 11 milioni di euro a stagione – sta cercando di strappare un contratto più vicino agli 8 milioni di euro.

La posizione del Napoli e le parole del ds Manna

Nonostante la distanza tra domanda e offerta, il Napoli resta fermo sulla propria proposta. Il direttore sportivo Giovanni Manna, intervenuto ai microfoni di Sky, ha chiarito la situazione: “Kvaratskhelia ha ancora tre anni di contratto. Abbiamo ricevuto interesse da diversi club quest’estate, ma la volontà comune è quella di continuare insieme. Non c’è fretta per il rinnovo, il giocatore è sereno e questo si riflette nelle sue prestazioni.”

Il club azzurro, dunque, non ha intenzione di accelerare i tempi o farsi prendere dalla pressione, pur riconoscendo l’importanza del giocatore per il progetto di Antonio Conte.

L’offerta del PSG e la richiesta dell’entourage

Dietro la richiesta dell’agente di Kvaratskhelia c’è anche l’ombra del Paris Saint-Germain, che la scorsa estate ha provato a portare il talento georgiano sotto la Tour Eiffel con un’offerta monstre. Il Napoli ha respinto ogni proposta, ma l’entourage del giocatore spera che il club possa aumentare ulteriormente l’offerta per evitare nuove tentazioni future.

Per ora, le trattative sono in corso, ma sarà necessario un ulteriore sforzo da parte di Aurelio De Laurentiis per soddisfare le richieste dell’agente e garantire la permanenza del georgiano a Napoli per molti anni ancora.