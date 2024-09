Nino D’Angelo elogia Conte: “Il miglior acquisto del Napoli, gli dedico una canzone”

Il cantautore napoletano esalta l’arrivo di Antonio Conte e rivela un legame speciale con il tecnico azzurro

Nino D’Angelo, icona della musica napoletana e tifoso numero uno del Napoli, ha espresso tutto il suo entusiasmo per l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra.

Già a giugno, attraverso i suoi canali social, aveva anticipato la notizia dell’ingaggio del tecnico salentino, sperando che potesse portare fortuna al club. “Ho sperato tanto che venisse ed è successo, mi piace pensare di aver portato fortuna“, ha dichiarato il cantautore.

Dopo la convincente vittoria per 4-0 in trasferta contro il Cagliari, D’Angelo ha definito Conte “il miglior acquisto degli ultimi 20 anni” per il Napoli.

Secondo lui, il tecnico ha saputo dare una mentalità vincente alla squadra e ha influenzato positivamente anche le scelte della società, spingendo il presidente Aurelio De Laurentiis a investire oltre 150 milioni di euro sul mercato. “Conte si fa rispettare: chiede tanto e dà tantissimo“, ha aggiunto.

Un leader autentico e determinato

D’Angelo ha elogiato Conte per il suo stile diretto e la capacità di motivare i giocatori, paragonandolo a una figura materna che sa essere severa quando necessario.

Ha notato come la squadra abbia mostrato una trasformazione in campo, attribuendo questo cambiamento alla grinta del tecnico. “Secondo me negli spogliatoi li ha spronati, e loro hanno dato il meglio“, ha commentato.

Tra i giocatori che più lo hanno impressionato, il cantautore ha citato Meret, Di Lorenzo, Politano e i nuovi acquisti come McTominay e Neres. Una menzione speciale è andata a Mazzocchi, originario di Barra, il cui successo lo commuove particolarmente.

Un rapporto speciale con Conte

Il legame tra D’Angelo e Conte va oltre la semplice stima professionale. Il cantautore ha rivelato che il tecnico è un suo fan da tempo, al punto che ai tempi del Lecce ascoltava le sue canzoni insieme a Moriero durante i viaggi in pullman. “Mi piace la sua ossessione per la vittoria, la grinta e la furia agonistica“, ha affermato.

Per celebrare questo legame, D’Angelo ha deciso di dedicare a Conte la canzone “Senza giacca e cravatta”, simbolo di autenticità e appartenenza alle proprie radici. “Da noi può permettersi di essere se stesso, uomo del Sud, fiero delle sue origini“, ha spiegato.

Sguardo al futuro con umiltà

Nonostante l’entusiasmo, D’Angelo preferisce non fare pronostici azzardati. “Andiamo partita dopo partita. La prossima è con la Juventus: non è mai una partita come le altre“, ha sottolineato. Il cantautore ha espresso il desiderio di vedere il Napoli tornare protagonista anche in Europa, ma ha ribadito l’importanza di mantenere i piedi per terra, seguendo l’esempio di Conte.