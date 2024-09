Conte ha bloccato la cessione di Lobotka e Anguissa: “Non si muovono”

Retroscena di mercato: Lobotka e Anguissa volevano lasciare il Napoli, ma Conte li ha convinti a restare.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, Stanislav Lobotka e André-Frank Zambo Anguissa avevano espresso il desiderio di lasciare il Napoli durante l’estate.

Lobotka era attratto dall’interesse del Barcellona, mentre Anguissa stava valutando offerte dall’Arabia Saudita. Entrambi i centrocampisti, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative, sembravano pronti a cambiare aria.

L’arrivo di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha però cambiato le carte in tavola. Il tecnico ha subito dichiarato incedibili i due centrocampisti, affermando con decisione: “Nessuno si muove, non se ne parla”. Conte li considera fondamentali per il suo progetto tecnico e ha lavorato per recuperarli sia fisicamente che mentalmente.

Il ritorno ai livelli dello scudetto

La fiducia riposta da Conte ha dato i suoi frutti. Nelle ultime partite, sia Lobotka che Anguissa sono tornati a esprimersi su alti livelli, ricordando le prestazioni che avevano contribuito alla conquista dello scudetto. La vittoria contro il Cagliari, che ha segnato la terza consecutiva in campionato dopo oltre un anno e mezzo, ne è la prova evidente.

Alla vigilia della sfida contro la Juventus, il Napoli può dunque contare su un centrocampo ritrovato e motivato. I tifosi azzurri sperano che questa rinascita sia il preludio a una stagione ricca di soddisfazioni.