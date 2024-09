Scontri tifosi, Marchetti: “Allo stadio non si può aver paura. La soluzione? Vietare le trasferte”

Dopo quanto accaduto per Cagliari-Napoli, il giornalista di Sky Sport suggerisce misure più severe per evitare tafferugli tra tifoserie.

La partita tra Cagliari e Napoli, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A 2024/2025, è stata teatro di scontri e disordini che hanno portato alla sospensione del match per sette minuti. L’episodio è avvenuto domenica pomeriggio all’Unipol Domus di Cagliari, con il Napoli che ha trionfato 0-4.

Il caos sugli spalti, provocato dal lancio di petardi e oggetti tra le tifoserie, ha costretto l’arbitro a fermare il gioco, richiamando l’attenzione su un problema sempre più urgente: la sicurezza nei stadi.

Luca Marchetti, noto giornalista e opinionista di Sky Sport, ha commentato l’accaduto nel suo intervento settimanale su Radio Marte. Marchetti ha espresso un parere forte e controverso: “Scontri tra tifosi? Allo stadio bisogna andare per godersi uno spettacolo, non si può avere paura. Non ero d’accordo con il divieto di trasferta, ma in certe situazioni particolari si presenta come l’unica soluzione o comunque una soluzione efficace per evitare tafferugli”.

Il commento di Marchetti ha acceso il dibattito sulla sicurezza e sulle misure da adottare per prevenire incidenti durante le partite. La proposta di vietare le trasferte in casi di alta tensione tra le tifoserie potrebbe sembrare una misura drastica, ma viene considerata da alcuni come una necessità per garantire la tranquillità e la sicurezza di tutti i presenti.