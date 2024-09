Classifica senza errori arbitrali: 4° giornata Serie A 2024-2025

Una giornata nera per l’arbitraggio in Serie A: tra rigori mancati e decisioni dubbie, ecco come cambia la classifica senza errori arbitrali.

Benvenuti nel campionato italico di calcio dalle svariate misurazioni. Negativa la giornata arbitrale. Manca un grosso rigore alla Roma (fallo di de Winter su Dybala) nella giornata dei 2 rigori assegnati al Milan contro il Venezia. A Milano è intervenuto persino il VAR per vedere un secondo calcio di rigore contro il Venezia, ma a Genova nemmeno il vento ha mosso foglia.

Errori in Cagliari-Napoli

A Cagliari sbaglia l’approccio La Penna. L’intervento di Zappa da tergo dopo appena 30” sulla caviglia di Kvaratskhelia che rischia di mettere fuori partita il fantasista azzurro è da cartellino giallo senza se e senza ma.

Per il bene del calcio e dello spettacolo, anche per quanto accaduto nello scorso torneo, sarebbe opportuno che il Napoli si facesse sentire nelle opportune sedi, anche per tutelare l’incolumità del proprio patrimonio giocatori. Graziato anche Luvumbo al 22’ che in rapida successione trattiene Kvaratskhelia e Di Lorenzo. A fine primo tempo l’unico giocatore ammonito è Lobotka del Napoli.

Il caos di Monza-Inter

Gravissimo l’errore di Pairetto a Monza nell’ignorare la norma del vantaggio con Pessina a tu per tu col portiere interista. Strabiliante la benevolenza mediatica riservata al direttore torinese.

A parti invertite sicuramente si sarebbe sentita ben altra musica. Come scordare quanto accaduto all’arbitro Serra per la norma del vantaggio non applicata a vantaggio del Milan in Milan – Spezia del 17 gennaio 2022. Come dimenticare quei titoloni che tappezzarono per giorni le prime pagine dei giornali sportivi e non.

Il direttore torinese fu fermato in Serie A dal designatore Rocchi per tutto il resto della stagione calcistica 2021 – 2022.

Classifica senza errori arbitrali: 4° giornata Serie A 2024

La quarta giornata del campionato di Serie A 2024-2025 è stata segnata da diversi errori che hanno alimentato il dibattito sulle decisioni arbitrali. Ecco la classifica aggiornata alla 4 giornata.

Classifica reale Punti Classifica virtuale Punti Udinese 10 Udinese 10 Napoli 9 Napoli 9 Inter 8 Inter 8 Juventus 8 Juventus 8 Torino 8 Torino 8 Lazio 7 Lazio 7 Atalanta 6 Atalanta 6 Empoli 6 Empoli 6 Verona 6 Verona 6 Genoa 5 Milan 5 Milan 5 Roma 5 +2 Lecce 4 Genoa 4 -1 Parma 4 Lecce 4 Bologna 3 Parma 4 Fiorentina 3 Bologna 3 Monza 3 Fiorentina 3 Roma 3 Monza 3 Cagliari 2 Cagliari 2 Como 2 Como 2 Venezia 1 Venezia 1

