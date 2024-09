Cassano: “Il Napoli di Conte non meritava di vincere, nessun miglioramento di gioco. Lukaku? Fuori dall’Italia fa ca**re”

Nell’ultima puntata di Viva el Futbol, Cassano ha criticato duramente la prestazione del Napoli di Conte in questo avvio di campionato.

Nell’ultima puntata di Viva el Futbol, Antonio Cassano ha espresso un giudizio severo sul Napoli guidato da Antonio Conte, definendo la prestazione della squadra contro il Cagliari come “inguardabile” fino al 60esimo minuto. L’ex calciatore ha inoltre lanciato una critica feroce a Romelu Lukaku.

Cassano ha aperto la puntata esprimendo il suo disappunto: “Fino al 60esimo minuto, il Napoli è stato pessimo, inguardabile. La partita si è poi decisa nelle due aree: se il tuo portiere compie tre miracoli e tu riesci a segnare, il match prende un’altra piega. La narrativa su questa squadra, considerata l’anti-Inter, mi sembra esagerata.”

L’ex attaccante ha ulteriormente criticato le performance del Napoli, sottolineando che la squadra non aveva meritato la vittoria. “Nel cammino del Napoli, dalla prima partita contro il Bologna fino al match con il Parma, le prestazioni sono state insufficienti. Anche ieri, il Napoli non meritava di vincere. Creano tante occasioni, ma non segnano, mentre gli avversari, con grandi giocatori, riescono a capitalizzare.”

Passando al ruolo di Antonio Conte, Cassano ha evidenziato che il tecnico non sembra aver apportato miglioramenti significativi al gioco del Napoli. “Conte ha ottenuto ciò che voleva dal mercato grazie agli investimenti di De Laurentiis. Non guarda in faccia a nessuno: se vuole raggiungere il quarto posto, lo farà a modo suo, anche se a me non piace. La squadra si sacrifica per lui.”

Infine, Cassano ha riservato critiche dure per Romelu Lukaku, affermando: “Lukaku può fare la differenza in Italia, ma fuori dal nostro paese, fa ca**are. Ieri ha avuto difficoltà nonostante il gol e i due assist. La gente tende a concentrarsi solo sugli highlights, ma la realtà è diversa.”